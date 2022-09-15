Fiorentina'dan Başakşehir maçı öncesi Fatih Terim paylaşımı

Fiorentina, İstanbul ekibiyle oynayacakları karşılaşma öncesinde eski teknik direktörünü unutmadı.

Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir'e konuk olacak Fiorentina, İstanbul'a geldi

İtalyan ekibinin yetkilileri karşılaşma öncesi Fatih Terim ile buluştu

Fatih Terim, 2000-01 sezonunda Fiorentina'yı çalıştırmıştı

NE OLDU? Başakşehir ile Fiorentina, UEFA Konferans Ligi A Grubu 2. maçında karşı karşıya gelecek. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde Fatih Terim, Fiorentina CEO'su Joe Barone, sportif direktör Daniele Prade ve iletişim direktörü Alessandro Ferrari ile tekne turuna çıktı. İtalya ekibinin yetkilileri ile Fatih Terim'in o anları, Fiorentina resmi hesabından, "İstanbul + Fiorentina = Fatih Terim" notuyla paylaşıldı.

NE SÖYLENDİ? Fiorentina ile oynayacakları mücadele öncesinde Fatih Terim hakkında konuşan Başakşehir'in teknik patronu Emre Belözoğlu şunları söyledi: "Fatih Terim gerçekten değerli bir teknik direktör. Fiorentina'da antrenörlük yaparken herkes onları destekliyordu. Herkes onun gibi olmak ister, kendisini çok severim."

"Yarın da bildiğim kadarıyla bizimle birlikte olacak. Yarın da çok güzel bir belgeseli yayınlanacak. Yarına denk gelmesi, güzel bir tesadüf oldu. Fatih Terim ülke futbolu için gelmiş geçmiş en büyük teknik adam. Ülke futbolunda yeri her zaman farklı olacaktır."