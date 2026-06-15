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Fillerin teknik direktörü meydan okuyor: Alman duvarını yıkmaya çalışacağız

Almanya - Fildişi Sahili
Almanya
Fildişi Sahili
Dünya Kupası
Almanya - Curacao
Curacao
E. Fae
Almanya
Côte d’Ivoire

Fildişi Sahili Milli Takımı, Dünya Kupası'ndaki serüvenine Ekvador'a karşı Amad Diallo'nun attığı son dakika golüyle elde ettiği değerli bir galibiyetle başladı.

Filler, grup aşamasının ikinci turunda, Curacao'yu 7-1'lik skorla ezip geçen Almanya milli takımıyla karşılaşacak.

Fildişi Sahili teknik direktörü Emers Fai, Reuters'ın yayınladığı açıklamalarda, ülkesinin milli takımının Dünya Kupası'na büyük hedefler ve umutlarla geldiğini söyledi.

"Sadece kısa süreli bir ziyaret yapıp evlerine dönen ziyaretçiler olmak istemiyoruz" diye ekledi.

"Fransa'yı hazırlık maçında yendikten sonra, çok zorlu bir rakip olan Ekvador'u da geçmeyi başardık. Kendi oyunumuzu dayattık ve maçı kazandık" diye devam etti.

Dünya Kupası
Almanya crest
Almanya
GER
Fildişi Sahili crest
Fildişi Sahili
CIV

Almanya ile yapılacak bir sonraki maç hakkında ise, "Karmaşık bir maç olacak. Tarih ve tecrübe sahibi, Avrupa'nın en iyi yıldızlarını barındıran ve korkutucu bir hücum gücüne sahip Almanya ile karşı karşıya geliyoruz" dedi.

"Ancak buna rağmen, maça galibiyet hedefiyle çıkacağız ve Alman duvarını yıkarak, erken bir şekilde tur atlamayı garantilemek istiyoruz" diye sözlerini tamamladı.

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