"Fillerin mezarlığına gideceksin": Dünya şampiyonundan Ronaldo'ya sert uyarı

Eski dünya ve Avrupa şampiyonu Fransız Bixente Lizarazu, Cristiano Ronaldo'ya Portekiz Milli Takımı'ndaki kariyerinin sona erme biçimi konusunda sert bir uyarıda bulundu. Lizarazu, zirveye ulaşmasında büyük rol oynayan "ego"nun, kariyerinin son aşamasında onun en büyük düşmanına dönüşebileceğini savundu.

Portekiz'in "Record" gazetesinin aktardığına göre Lizarazu, mevcut krizin sorumluluğunu Portekiz Futbol Federasyonu'na, teknik direktör Jorge Jesus'a ve Ronaldo'ya yükledi. Lizarazu, Nassr kaptanının Portekiz futbol tarihindeki konumu göz önüne alındığında, anlaşmazlığın bu şekilde sürmesinin "ciddi bir hata" olacağı uyarısında bulundu.

Eski Fransız milli oyuncu, Ronaldo'nun milli takımla ilişkisinin bu şekilde sona ermesinin imaj açısından felaket olacağını vurgulayarak, oyuncunun konumunu koruyacak ve ona Portekiz ile geçirdiği olağanüstü kariyere yakışır bir veda sunacak bir formül bulunması gerektiğinin altını çizdi.

Lizarazu, büyük oyuncuların yaş ilerledikçe karşılaştığı zorluklara da değinerek, Ronaldo'nun önündeki en büyük sınavın, kendisini durmak bilmeyen ve sınır tanımayan bir oyuncu olarak sunarak geçirdiği kariyerin ardından, bazı bedensel kabiliyetlerinin gerilediğini kabullenmek olduğunu belirtti.

1998 Dünya Kupası şampiyonu, çözümün Ronaldo, Jesus ve Portekiz Federasyonu arasında net bir diyalogdan geçtiğini düşünüyor. Bu diyalogla oyuncunun rolünün açıkça belirlenmesi gerektiğini, bunun ister belirli süreler için oynaması, ister bazı maçlarda dinlendirilmesi şeklinde olabileceğini ifade eden Lizarazu, kendisine oynatılacağına dair sözler verilip sonra yedek kulübesinde tutulmasının iki taraf arasındaki güveni sarsabileceği uyarısında bulundu.

Lizarazu krizi Ronaldo'nun rekabetçi kişiliğiyle ilişkilendirerek, "ego"nun başarısının sırlarından biri olduğunu, kendisini olağanüstü bir biçimde çalışmaya ve rekorları kırmaya ittiğini, ancak kariyerinin son aşamasının gereklerini kabullenmemesi halinde bunun artık aleyhine bir etkene dönüşebileceğini açıkladı.

Lizarazu mesajını Ronaldo'ya yönelik sert bir uyarıyla noktaladı: "Bu senin gücündü, ama şimdi en büyük düşmanın; çünkü ulaştığın yaşa ulaştın ve fillerin mezarlığında son bulacaksın, bunu sana garanti ederim."