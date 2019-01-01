Filip Novak'tan Trabzonspor'a kötü haber

Trabzonspor'un başarılı bek oyuncusu, Çekya'nın Brezilya ile oynadığı maçta arka adalasinden sakatlandı.

Kulübü, Çekya'nın ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Filip Novak'ın durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun sol arka üst adalasinde yaralanma meydana geldiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.

İşte o açıklama:

"Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, Filip Novak’ın sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Çek Cumhuriyeti’nin Brezilya ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sakatlanan ve ülkesinin milli takım doktorları tarafından ilk tedavisi yapılan Filip Novak’a gerekli tetkiklerin yapıldığını belirten Güven 'Milli takım kampından dönen oyuncumuzun sağlık ekibimiz tarafından yapılan muayenesi ve çekilen MR sonrasında sol arka uyluk (hamstring) kasında yaralanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır' dedi."