Filip Holosko, Çekya ekibi Slovacko'ya transfer oldu

Geçmişte Süper Lig'in çeşitli kulüplerinde forma giyen Filip Holosko, Çek Cumhuriyeti Ligi ekiplerinden Slovacko'ya transfer oldu.

Türkiye'ye 2006 yılında Manisaspor formasıyla merhaba diyen ve Ege ekibinin yanı sıra Başakşehir, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş gibi takımlarda da top koşturan Filip Holosko yeni bir maceraya daha atıldı.

Son olarak ülkesinin prestijli kulüplerinden Slovan Bratislava'da forma giyen 35 yaşındaki emektar futbolcu, Çek Cumhuriyeti ekibi Slovacko'ya transfer oldu. Holosko, yeni takımında Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Michael Kadlec'le beraber top koşturacak.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra FC Sydney forması giyen Holosko, Avustralya'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

Holosko, Süper Lig kariyerinde Beşiktaş formasıyla bir Süper Lig, iki Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.