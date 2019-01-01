Fikret Orman'dan yeni teknik direktör açıklaması

Fikret Orman, yeni teknik direktör konusunun kongreden sonra netleşeceğini söylerken Guti'nin de adaylar arasında olduğunun sinyalini verdi.

Bir açılışta basın mensuplarına açıklamalar yapan Fikret Orman, "Bizim teknik direktörümüz Şenol Hoca. Sözleşmesi bitene takımın patronu o. Fakat önümüzdeki sezon yeni bir hocamız olacak. Önümüzde kongre var. Diğer başkan adaylarının kendilerine göre hoca olabilir" dedi.

Guti hakkında da konuşan Fikret Orman, "Guti bizde futbol oynamış çok kaliteli bir arkadaşımız. Burada bulunma nedeni sadece bir şeyler öğrenmek değil. Bunun yanı sıra hedefleri de var. Antrenmanlarda ve maçlarda biraz daha yetkilendirilebilir diye düşünüyorum. Ancak onun sınırları, benim çizeceğim sınırlar değil. Benim haddime de değil. Şenol Hoca çizecektir" diye konuştu.

Cenk Tosun'un geri dönme ihtimali ile ilgili sorulara da yanıt veren Fikret Orman, "Cenk çok iyi lıdır, iyi bir aile çocuğudur. Burak Yılmaz da çok iyi Beşiktaşlı ve bu ailenin bir parçası. Keşke Beşiktaş'ta birlikte oynasalardı. Belki ileride oynarlar" ifadelerini kullandı.