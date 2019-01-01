Fikret Orman'dan Kagawa ve Ljajic açıklaması

Beşiktaş, Adem Ljajic ve Shinji Kagawa'yı takımda tutabilecek mi? Fikret Orman'dan açıklama var.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Adem Ljajic ve Shinji Kagawa'nın takımda kalma ihtimaline dair olumlu bir mesaj verdi ve ama kadronun daralacağını da söyledi.

Siyah beyazlı ekipte kiralık olarak forma giyen orta saha oyuncuları Ljajic ve Kagawa kısa sürede taraftarın en sevdiği isimler haline gelmeyi başardılar. Camiada bu iki yıldızın takımda tutulması düşüncesi hakim durumda fakat ekonomik koşulların yönetimi zorlayabileceği konuşuluyor.

Fikret Orman, konuyla ilgili beIN Sports'a konuştu. Muhabirden gelen "Ljajic ve Kagawa'nın sözleşmeleri bitiyor" yorumuna "Uzar..." yanıtını veren Orman, şöyle konuştu:

"Sevdiğimiz iki oyuncu, problem yok. Ben de taraftarımız da oyunculardan memnun. Bir gerçek var ki Beşiktaş takımının gelecek sezon maliyetleri ve kadrosu daralacak. İnsanlar cep telefonu paralarını, kira paralarını, çocuklarının okul paralarını ödeyemezken, oyuncuların paraları niye ödenmiyor diye bana soruyor. Bu dövizlerle sıkıntı yaşıyoruz. Seneye daralmak gerekiyor."

"Atiba kalacak"

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 36 yaşındaki Atiba Hutchinson'la ilgili de konuşan Fikret Orman, "Atiba her halükarda Beşiktaş'ın içinde yer alacak. Artık ailemizin bir parçası oldu. Futbolu bıraktıktan sonra idari ya da teknik kadromuzda yer alacak." sözlerini kullandı.

Fikret Orman, ayrıca, 18-20 Temmuz 2019 tarihlerinde 'da kamp yapacaklarını ve Malezya'da bir hazırlık maçı yapmak istediklerini ifade etti.