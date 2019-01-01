Fikret Orman'dan hakemlere: Hata yapın ama yanlış yapmayın

Kulüpler Birliği ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, MHK seminerinde yaptığı konuşmada hakemlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 2019-20 sezonu Doğan Babacan Yaz Semineri, İstanbul’da devam etti.

Burada bir konuşma yapan Kulüpler Birliği ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yeni sezon için herkese iyi dilekler ileterek, “Hakem kardeşlerimiz, sizler seçilmiş insanlarsınız. Zor bir iş yapıyorsunuz. Bundan evvelki çok kolay bir iş olsaydı hiçbirimiz burada olmazdık. Bu işin sorumlulukları var. Ve bunları yerine getirmek bizim işimiz. Adil yönetimi ifade ediyoruz. Kimsenin gerçekten maça çıkmadan önce maçı oynayıp sahaya çıkan bir hakem değil, kararı sahada veren hakem görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

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"Biz milyonlarca kişiye hitap eden camialar yönetiyoruz," diyen Orman, "Bu atamalardan dolayı nelerle karşı karşıya kaldığımızı bilseniz. Sosyal medyada okumayın, bakmayın etkilenmezsiniz. Bütün camialar sizin üstünüzde baskı oluşturacaktır. Hakem de hata yapabilir. Bizim derdimiz hata ile değil yanlışladır. Hata yapın ama yanlış yapmayın. Tenkit edilen değil, Türk marka değerini yukarı çeken hakemler istemekteyiz. Daha başarılı kulüpler ve hakemler umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.