Fikret Orman'dan Ahmet Nur Çebi'ye özel teklif

Fikret Orman, mayıs kongresinde Ahmet Nur Çebi'ye teklif götürmeye hazırlanıyor.

Fanatik gazetesinden Orhan Yıldırım'ın haberine göre Fikret Orman, 5-12 Mayıs’taki seçimde aday olması konusunda büyük baskı gören Ahmet Nur Çebi’ye, “Yeniden birlikte çalışalım” teklifi yapacak. Başkan’ın bu kararının arkasındaki temel sebep ise, ekonomik sıkıntılara tek başına çare bulamaması.

Beşiktaş'ta 5-12 Mayıs’ta gerçekleşecek genel kurul öncesi camiadan aday olması konusunda büyük baskı gören Ahmet Nur Çebi, henüz kesin kararını açıklamadı.

Üyeler imza toplarken, Başkan Fikret Orman 6.5 yıl beraber çalıştığı Çebi’ye, “Yeniden birlikte çalışalım, yönetime gir” teklifi yapmaya hazırlanıyor.

Özellikle ekonomik anlamdaki ciddi sıkıntılara tek başına çare bulamayan Orman, Çebi ile bu ay içinde görüşüp, teklifini iletmeyi planlıyor.