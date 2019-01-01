Fikret Orman'dan adaylık açıklaması

Fikret Orman, Beşiktaş başkanlığına yeniden aday olup olmayacağına yönelik soruları yanıtladı, bir önceki açıklamasını işaret etti.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, başkanlığı bırakma konusundaki kararında bir değişiklik olmadığını söyledi.

Orman, 13 Ekim'de yapılacak (çoğunluk sağlanamazsa 20 Ekim) olağanüstü seçimli genel kurulda aday olmayacağının sinyalini verdi.

Orman bir sponsorluk basın toplantısında yaptığı açıklamada "Ben söyleyeceklerimin hepsini, o günkü basın toplantısında söyledim. İçeriğinde neyin, neden olduğunu ifade ettim ve bir kararım olduğunu söyledim. O günden bugüne kadar aynı noktadayım, hiçbir değişiklik yok. Çok net konuştum, net olarak ifade ettim. Benim düşüncemi tekrar merak ediyorlarsa, YouTube'dan mı nereden bakacaklarsa artık, o basın toplantısında söylediklerimi izlesinler. Hepsi orada." şeklinde konuştu.

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Daha önce ne demişti?

Fikret Orman 24 Eylül 2019'da düzenlediği basın toplantısında şu cümleleri sarf etmişti:

"Çok mücadele ettik. Görüyorum ki enerjim buna yetmiyor. Bu yorgunluk olarak algılanmasın. Yorgun değilim ama kırgın ve üzgünüm. Bu kadar emek dökmüş, somut icraatlar yapmış birisiyim ama namusumuzla sorgulanır hale geldik. Küfürler, kıyametler var. Ne kötülük yaptım? Ayrılan yöneticiler de böyle. Beşiktaş ile alakalı hırsların olmasını normal karşılıyorum ama Beşiktaş'ın mutsuzluğu üzerine bir şey beklemek doğru gelmedi. Maçlara gidiyorum. 'Fikret gol gol gol.' diye bağırıyorlar. Şehirlere gidiyorum sosyal medya üzerinden gencecik çocukları örgütlüyorlar, 10 kişiyi bağırttırıp yayınlıyorlar. Demek ki bir kan değişikliğine ihtiyaç var."

Çok düzgün ve önemli bir hocamız, çok iyi bir takımımız var. Mevcudiyetimin Beşiktaş'a zarar verdiğini görüyorum. Şu andaki negatif hava çoğunlukla benim üzerimden yürüyor. Ben bu işe Beşiktaş menfaatleri, Beşiktaş aşkı ve hizmet için girdim. Bunları da iyi yaptığımı düşünüyorum. Yönetim kurulunu olağanüstü toplayacağım ve divan başkanımız Tevfik Yamantürk ile konuşacağım. Beşiktaş'taki sürecimi tamamlıyorum."