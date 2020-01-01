Fikret Orman yönetimi ibra edilmedi

Beşiktaş'ta 01.06.2018 - 31.05.2019 dönemi Fikret Orman yönetimi oy çokluğuyla ibra edilmedi.

Beşiktaş Kulübü'nde bugün düzenlenen Futbol A.Ş. toplantısında eski başkan Fikret Orman yönetimi, 01.06.2018 - 31.05.2019 hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerden dolayı oy çokluğu ile ibra edilmedi.

Siyah beyazlı ekipte mevcut yönetimin, ibrasızlık kararının ardından Fikret Orman yönetimine dava açma hakkı bulunuyor.

Beşiktaş'ta Yıldırım Demirören dönemi sonrası 2012 yılında başkanlığa seçilen Fikret Orman, yaklaşık 7,5 yılın ardından görevinden ayrıldı. 20 Ekim 2019'da düzenlenen seçimde en fazla oyu alan Ahmet Nur Çebi, o tarihten bu yana siyah beyazlı kulübün başkanlığını yapıyor.