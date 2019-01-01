Fikret Orman: Yabancı kuralı 2019/20'de de devam edecek!

Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, son günlerle çok konuşulan mevcut yabancı oyuncu kuralının yeni sezonda da devam edeceğini söyledi.

Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman'dan yabanı kuralıyla ilgili önemli açıklamalar toptı. Bugün yapılan Kulüpler Birliği toplantısından sonra konuşan Orman, mevcut kuralın önümüzdeki sezon da devam edeceğini söyledi.

Mevcut yabancı kuralını desteklediklerini ve kuralda yerli teşviği konusunda bir değişiklik yapılması gerektiğini ifade eden Orman şöyle konuştu;

"Gündemimiz yoğundu, uzun da sürdü. Başlıca olarak 1 Haziran'da TFF'nin olağan seçimi var. Tüm kulüpler olarak kendi aramızda istişare ettik, buna da devam edeceğiz. İkinci olarak yabancı sınırını konuştuk. Fikrimiz 2019-2020'ye kadar sistemin aynı şekilde devam etmesi yönünde. Ancak yerli oyuncu teşviği sistemini TFF ile görüşeceğiz. Birçok kulübümüz mevcut sistemin devamını düşünüyor. 2 veya 3 kulübümüz de bu yabancı sınırının kademeli olarak 8'e düşmesini istiyor. Özellikle büyük kulüplerimiz de dahil olmak üzere, bizler ise yabancı sınırının aynı şekilde devam etmesini, yerli oyuncu oynatma teşviğinin artması ve buna göre ücret ödenmesi konusunda karar bildirdik" ifadelerini kullandı.