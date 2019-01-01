Fikret Orman: Stoper almak zorunda değiliz

Fikret Orman, Enzo Roco'nun Abdullah Avcı'nın gözüne girmeyi başardığını ve bu yüzden stoper transferi yapmak zorunda olmadıklarını söyledi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Cacharel ile yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreninde transfere dair açıkalamalarda bulundu.

Fikret Orman, transfer yapmanın yöneticiler için çok kolay olduğunu ancak kulüplerin ekonomik koşulları düşünüldüğünde sakin kalıp doğru transferleri yapmak gerektiğini söyledi.

Stoper transferi yapmak zorunda olmadıklarını belirten Başkan Orman şu ifadeleri kullandı: "Bizim şu anda 3 tane stoperimiz var. Herkesten fazla Enzo Roco'yu seyredeceğiz gibi geliyor bana. Hoca da kendisinden çok memnun. Bu sene formayı alacak gibi gözüküyor. İlla stoper alacağız diye bir şey yok. Eğer gidenler olur ve kadroda boşalma olursa onun yerine bir şeyler yapabiliriz. Çalışmalar sürüyor, aceleci değiliz."

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Fikret Orman bu sezon en önemli transferlerinin Abdullah Avcı ve ekibi olduğunu savunurken kampta çok iyi performanslar sergileyen potansiyelli genç oyuncularının olduğunu ve bu sezon bolca fırsat yakalayacaklarına inandığını söyledi.