Fikret Orman: Şenol Güneş'in kararı normal

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş'in A Milli Takım kararını normal bulurken transferlerle ilgili önemli detaylar verdi.

Fikret Orman, yarın oynanacak Beşiktaş - Kayserispor maçı öncesinde sarı-kırmızılı kulübün başkanı Erol Bedir ile birlikte açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'un sorularını yanıtlayan Fikret Orman, Haziran itibarıyla A Milli Takım'ın başına geçecek olan Şenol Güneş'in kararını normal karşılarken transfere dair de önemli ifadeler kullandı.

''Şenol Güneş'in kararı normal''

''Şenol Güneş'in ayrılığı olağanüstü gibi görünüyor ancak bunlar normal şeyler. Sezon sonunda milli takıma gidiyor, bizim işimiz Beşiktaş'ı başarılı kılmak. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Beşiktaş'ı şampiyon yapacak, başarıya koşturacak bir teknik direktör arıyoruz. Bizi Avrupa kupalarında başarılara götürebilecek bir hoca tercihimiz olacak.''

Adem Ljajic, Shinji Kagawa ve Fabri açıklaması

''Ljajic'in kontratında bazı maddeler var. Maddeler yerine gelirse bonservisi alınacak. Adem Ljajic çok sevdiğimiz, karakterli bir çocuk. Önümüzdeki sezon kalacak gibi duruyor. Kagawa biraz daha oynasın, Beşiktaş'a alışsın. Önümüzdeki süreçte kararımızı vereceğiz. Kadro mühendisliğini yeniden yapmamız gerekiyor. Şu an tek konsantrasyonumuz lig. Fabri ile herhangi bir görüşmemiz olmadı. Şu anda öyle bir niyetimiz de yok.''