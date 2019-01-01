Fikret Orman: Quaresma gitmek isterse konuşuruz

Fikret Orman, Beşiktaş'ın Avusturya kampında Quaresma'nın geleceğinden, Orhan Ak'a saldırı girişimine kadar gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah beyazlı ekibin 'da devam eden hazırlık kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fikret Orman, Ricardo Quaresma'nın takımdaki kalıp kalmayacağı soruları üzerine, "Quaresma çok duygusal bir kişilik. Futbol hayatının en uzun dönemini Beşiktaş'ta geçiriyor. Onun tecrübesindeki ve 'yi tanıyan biri böyle haberlerden etkilenmemeli. Ricardo'nun bizimle bir yıl daha sözleşmesi var. Gitmek isterse gelir konuşuruz. Gitmek istemezse de burada, çalışıyor. Hocası her maç 11'de oynatıyor" açıklamasında bulundu.

"Transfer için 1 ay kadar süre var"

Beşiktaş'ta transfer çalışmalarının ne durumda olduğunun sorulması üzerine Fikret Orman, "Burada 31 oyuncumuz var. Ve hep beraber güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz. Tabii ki transfer ihtiyaçlarımız var. Bu sezon hocamızla beraber iyi bir çalışma dönemi geçiriyoruz. Transfer 2 Eylül'de bitecek. 1 ay kadar bir süre var. Her seferinde söylüyorum Beşiktaş gibi bir kulüpte transfer yapmak dünyanın en kolay işi. Ancak bu transferin mali portresi çok zorluyor bizi. Çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Yoğunlaştığımız oyuncular var. Sezon başladığı tarihe kadar değil 2 Eylül'e kadar elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Sadece almak değil bazı oyuncular gidebilir de.

"Orhan Ak pırlanta gibi çocuk"

Orman, Beşiktaş taraftarlarının sert tepki gösterdiği yardımcı antrenör Orhan Ak için ise şu ifadeleri kullandı:

"Farkındaysanız 2 sene şampiyonluğun sonrasında 4. bitirdiğimiz günden itibaren bunlar başladı. Onu istemiyoruz, bu gelsin, şu gitsin. Ne zaman başladı bunlar? Burası çok büyük bir camia. Bu camianın taraftarı kongre üyesi olabiliyor, başkan olabiliyor. Kim bunu seçti de temsilciliğe soyundunuz? Bunun asıl amacı Beşiktaş'ı karıştırmak. Benim son dönemim. Bu dönem bittikten sonra da yeni bir yönetim gelecek. Bırakın biz işimizi yapalım. Burada benim tarafımdan görülen çok net bir olay var. 3-5 kişi örgütlüyorlar. Ne geçiyor ellerine? Bütün lılar bunu sorgulamalı. Orhan Ak pırlanta gibi bir çocuk. Beşiktaş için mücadele ediyor. Faydalı işler yapmaya çalışıyor. Bugün bu mevzu kapanacak yarın başka bir mevzu başlayacak. Bu bahsettiğim kişilerin niyetini herkes biliyor."

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"Liderlik yapısı ve takımı sahiplenmesi nedeniyle Burak'ı kaptan yaptık"

Orman son olarak takımdaki kaptanlık tercihleri hakkında ise şöyle konuştu:

"Bizim kaptanlığımızı 5 seneye yakın Tolga Zengin yaptı. Tolga da iyi hizmetler verdi, ayrıldık. Yeni bir kaptan ihtiyacı var. Burak'ın liderlik yapısı, takım içini sahiplenmesi ve oyuncular üstündeki saygınlığını üst seviyede gördüğümüz için Burak'a karar verdik. Atiba herkesin sembol gördüğü, herkesin sevdiği bir sima oldu Beşiktaş'ta. O 2. kaptan, Gökhan Gönül ise 3. kaptan oldu. Burak futbolu bırakmak için buraya geldi. Artık benim son dönemim. Benim arkamda bırakacağım miras iyi olsun ki benden sonra gelecekler de rahat etsin."