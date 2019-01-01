Fikret Orman: Quaresma duygusal tepki veriyor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, beIN Sports'tan Ömer Güvenç'e açıklamalarda bulundu.

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Röportajın öne çıkan kısımları ise şu şekilde:

"Abdullah Avcı ile sözleşme işleri 10 dakikada bitti. Abdullah Hoca bizden bir şey talep etmedi. Biz bütçemizi söyledik. Bizim önümüze bir menajer de koymadı. Bildiğim kadarıyla sözleşmede tazminat maddesi yok. Sezonluk 12 milyon lira'ya anlaştık."

"Quaresma konusunda benim bildiğim, bilmediğim bir gerçek yok. Gazeteciler bizden daha hızlı öğreniyor bazı şeyleri. Quaresma 6.5 yıldır bizimle. Bu duygusal bir iş değil ama Ricardo duygusal bir arkadaşımız. Gazetelerdeki haberlere duygusal tepki veriyor."

"Karius'a 1,2 milyon euro kira ödüyoruz, kendisi de 2 milyon euro alıyor. Gelecek sene de kalede olacak. Fabri'yi düşünmüyoruz, iki yabancı kaleci alınca biri sahada, diğeri tribünde oluyor. Tribündeki kaleciye niye o kadar para verelim?"

"Kagawa ile Temmuz'da bir kez daha görüşeceğiz. Eğer olursa devam etmek istiyoruz. Tabi kendisinin İspanya hayali var. Eğer iyi bir kontrat bulursa oraya da gidebilir."

"Henüz karar vermedik ama kaptanın Burak Yılmaz olmasını istiyorum. Tecrübesi, yaşı. Yapabilir bunu. Yönetim Kurulu'nda görüşeceğiz. Hocamızın da görüşünü alacağız. Ama ben Burak'ın kaptan olmasını isterim"