Fikret Orman: Kararımı değiştirmedim, aday olmayacağım

Seçim kararı alan Fikret Orman, Beşiktaş başkanlığına aday olmayacağını açıkladı.

Kötü gidişatın ardından seçim kararı alan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, eski yöneticilerden Candaş Tolga Işık'a konuştu. Orman, seçime girmeyeceğini açıkladı.

Candaş Tolga Işık'ın Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle;

"Az önce Fikret Orman’la konuştum. 'Kararımı açıkladığım günden beri hiç değiştirmedim, değiştirmeyeceğim de. Aday değilim. Olmayacağım' dedi."

Işık ayrıca; "İsmail Ünal ile konuştum az önce. 'Adaylığım için imza toplama sürecine start verildi, hele bir süreç sonlansın, kararımı öyle açıklayacağım' dedi" açıklamasında bulunarak Ünal'ın başkanlık için adaylık çalışmalarına başlayabileceğini ifade etti.