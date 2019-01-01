'Fikret Orman ile Abdullah Avcı görüştü'

Beşiktaş'ın Sivasspor mağlubiyetinin ardından Fikret Orman, Abdullah Avcı ile görüştü. Deneyimli teknik adam sistemin oturacağını belirtti.

Hazırlık maçlarında güven vermeyen Beşiktaş, ligin ilk haftasına da mağlubiyetle başladı.

Hürriyet Gazetesinden İsmail Er'in haberine göre; Karşılaşmayı 4 Eylül Stadı’nda locada takip eden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, İstanbul dönüşünde teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşerek maçının raporunu istedi..

Orman, Sivas’ta yenilgiden çok oynanan kötü futbola üzüldüğünü ifade etti. Futbolcuların alacaklarının da kalmadığını hatırlatan Orman, Avcı’ya "Aldığımız yenilgi gerçekten çok üzücü. Sorun nedir?" diye sordu. Avcı ise, "Topa daha çok sahip olmamız gerekirdi. İkinci golden sonra oyundan koptuk. Herkesin dosyası var. Kim nerede hata yaptı, oturup konuşacağız ve sorunları çözeceğiz. Merak etmeyin başkanım, sistem oturacak" yanıtını verdi.