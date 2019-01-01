Fikret Orman: Bugün sadece bir başlangıç

Kulüpler Birliği Vakfının toplantısının ardından Fikret Orman gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, "Arada yapılmış bir anlaşmamız var. Bu temenni ya da sözlü bir ifade değil. O anlaşmanın oluşturduğu taahhütler var. Kulüpler de buna karşılık sözleşmeler yapıyorlar ama netice itibarıyla aynı geminin içerisindeyiz." dedi.

Orman, Kulüpler Birliği olarak bazı kulüp başkanlarını kurdukları komisyonların içerisinde görevlendirdiklerini vurgulayarak, "Beinsports ile de görüşeceğiz, elimizden geldiği kadar hem bizim hem Beinsports'un hem TFF'nin hem de Türk futbolunun menfaatleri doğrultusunda görüşmeler yapacağız. Ama bu demek değildir ki onların taleplerine uyacağız diye bir şey yok. Bu karşılıklı edinleri olan karşılıklı taahhütleri olan ve karşılıklı yapmamız gereken şeyler. Hep beraber üzerinde mutabık kaldığımız en önemli konu şu, Türk Süper Ligi'nin marka değerini yükseltmek en önemli mevzumuz olması lazım. Süper Lig'in marka değerini yükseltemediğimiz takdirde bunun gibi şeyler her dakika yaşayacağımız şeyler. Özellikle döviz kurlarındaki yükselişler kulüplerin gelirlerinin, stat gelirlerinin, hepsinin TL ile olması, oyuncu gider ve faizlerimizin döviz üzerinden olması hepimizi çok zor bir sürece sokuyor ama iyi niyetle, azimle, kapasiteli insanlar olarak bunları çözme gayreti içerisinde olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Fikret Orman, Türk futbolunda yapılması gereken çok iş olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Bunlar bir toplantı ile dile getirilecek şeyler değil, bugün sadece bir başlangıcını yaptık. Bundan sonra da hem TFF hem de Kulüpler Birliği'nin oluşturacağı komisyonlarla beraber birçok konuya el atmamız gerekiyor ve mutabık kaldık. Nihat Başkanımız hem 'de aldığı görevler hem uzun süreli tecrübesi hem de TFF'de son dönemde yaptığı başkan vekilliğinden dolayı iki tarafa da çok yakın bir isim. Yönetim kurulu üyeleri de öyle hepsi arkadaşlarımız, mesele bunları çözmek. Dile getirmek çok kolay. Bizim işimiz bunları çözmek, yapıcı olarak işimiz bu. Yeni komisyonlar kurulacak, hızlıca çalışmaya başlayacağız."