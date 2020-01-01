Fikret Orman, başkanlığı neden bıraktığını açıkladı

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanı Fikret Orman, TRT Spor'da katıldığı canlı yayında ayrılığın arkasındaki sebepleri anlatırken birçok konu hakkında açıklama yaptı.

Siyah beyazlı ekibin Ziraat Kupası son 16 turunda her iki maçta da 'da 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etmesi üzerine Fikret Orman, "Beşiktaş'ın esas hedefi her zaman şampiyonluktur. Beşiktaş'ın başkanı olduğum dönemde Türkiye Kupası'nı çok önemsemezdim" dedi.

Teknik Direktör Abdullah Avcı ve kadro kalitesi hakkında da konuşan Orman, "Beşiktaş'ın kaliteli bir kadrosu var. Milli takımın santrforu Burak, bizim santrforumuz. Abdullah Avcı tartışılacak bir isim değil. Milli Takım'da görev yapmış, 'de iyi işler çıkarmış bir teknik direktör, ona sahip çıkmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelmem"

Başkanlık seçimlerinin ardından kulübün şimdiki başkanı Ahmet Nur Çebi'yi aradığını belirten Orman, "Başkan seçildikten sonra Ahmet Nur Çebi'yi aradım ancak açmadı. Ardından "hayırlı olsun" mesajı attım, cevap vermedi. Bu dakikadan sonra artık bir araya gelmem ben" dedi.

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Beşiktaş başkanlığını neden bıraktığı sorusuna Fikret Orman'ın cevabı şu oldu:

"Başkanlığı bıraktığım günden hep eskiye yönelik konuşmalar var. Şahsi yönde bir kine dönüştü bu iş; ancak yönetim kurulunun işi bu değildir. Bizim de işimiz ihtiyaç halinde destek olmamızdır. Eleştirilerin şiddeti fazlasıyla artınca başkanlığı bırakmak zorunda kaldım. 'Paralar nerede?' konusu çıktı. Geldiğimiz gün 330 milyon dolar borç vardı. Gelirleri 75 milyon dolardan 250 milyon dolar seviyesine çektik. Şampiyon olduğumuzda ilk işimiz, geçmişe yönelik borç ödemek oldu."

"Yanlış yaptığımız transferler oldu"

Görevde olduğu dönem boyunca büyük oranda doğru transferler yapıldığını belirten Fikret Orman, "Dönemimizde gerçekleşen transferlerin yüzde 70'i-80'i doğru transferlerdir. Yüzde 10-15-20 seviyesinde yanlış yapmış olduğumuz transferler vardır. Boyko mesela iyi bir kaleciydi ama başarısız bir transferdi. Aras Özbiliz de 'dayken müthişti" ifadelerine yer verdi.