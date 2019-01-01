Fikret Orman başkanlığa yeniden aday olabilir

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın başkanlığa yeniden aday olacağını açıklayabileceği iddia edildi.

Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman'dan flaş bir karar geldi.

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BeIN Sports' un haberine göre Orman çarşamba günü saat 11.30'da Vodafone Park'ta bir basın toplantısı düzenleyecek. Orman'ın toplantıda başkan adaylığını açıklayabileceği belirtiliyor.

Vodafone Park'ta 1-1 biten maçının ardından başkanlığı bırakmayı düşündüğünü belirten Orman, takımın 4-1 mağlup olduğu deplasmanına da gitmemişti.

Beşiktaş'ta 20 Ekim'de gerçekleşecek seçimde başkanlığa aday olmak için son tarih ise Perşembe günü. Fakat şu ana kadar herhangi bir adayın başvurusu bulunmuyor.