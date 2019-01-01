Fikret Orman başkanlığa yeniden aday olabilir
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AA
Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman'dan flaş bir karar geldi.
BeIN Sports' un haberine göre Orman çarşamba günü saat 11.30'da Vodafone Park'ta bir basın toplantısı düzenleyecek. Orman'ın toplantıda başkan adaylığını açıklayabileceği belirtiliyor.
Vodafone Park'ta 1-1 biten Başakşehir maçının ardından başkanlığı bırakmayı düşündüğünü belirten Orman, takımın 4-1 mağlup olduğu Trabzonspor deplasmanına da gitmemişti.
Beşiktaş'ta 20 Ekim'de gerçekleşecek seçimde başkanlığa aday olmak için son tarih ise Perşembe günü. Fakat şu ana kadar herhangi bir adayın başvurusu bulunmuyor.