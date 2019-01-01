Fikret Orman alkışlarla karşılandı

Beşiktaş Divan Kurulu'yla görüşecek olan Başkan Fikret Orman'ı bir grup taraftar alkışlarla karşıladı.

Son dönemde yaşadığı tepkiler nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıklayan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, divan kurulu üyeleriyle görüşmek üzere Kulüp binasına gelirken sürpriz bir karşılamayla şahit oldu.

Bir grup taraftarın karşıladığı Orman için taraftarlar 'Başkanım bizi bırakma!' tezahüratları yaparken alkışarla karşılandı.

Orman yaptığı kısa açıklamada, "Hiçbir kulüp başkanına yapılmayan bana yapıldı" ifadelerini kullandı.

Taraftar açıklama yaptı

Başkanın kulüp binasına geldiği saatlerde Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanan bir grup taraftar basın açıklaması yaptı. Okunan bildiride Fikret Orman'a hizmetlerinden dolayı teşekkür edilirken takımın arkasındayız mesajı verildi.

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Öte yandan yönetim, taraftarların antrenmanı izlemesine ne izin verdi.

Görevine devam etmesi isteniyor

Başta ikinci başkan Serdal Adalı olmak üzere yönetimdeki kurmayları, Orman'ın görevi bırakmasını istemiyor. Uzun süren tüm ikna çabalarına rağmen istifa kararından geri adım atmayan Fikret Orman, bugün divan kurulu yöneticileriyle görüşecek.

İstifa sürecinin ardından yapılacakların konuşulacağı toplantıda Fikret Orman'ın tekrar görevi bırakmaması yönünde telkinde bulunulması bekleniyor.