FIFA'nın çılgın planı: İki yılda bir Dünya Kupası

Suudi Arabistan'dan gelen öneri masaya yatırılacak, Dünya Kupası'nın iki yılda bir oynatılabilmesi için fizibilite çalışması yapılacak.

Süper Lig projesi, Avrupa futbolunun gündeminden çıktı ama bu sefer de Dünya Kupası hakkında yapılan planlar manşetlere taşındı.

FIFA, hem erkekler hem de kadınlar için Dünya Kupası'nın dört yerine iki yılda bir düzenlenme olasılığını araştıracağını kabul etti.

Proje Suudi Arabistan Futbol Federasyonu (SAFF) Başkanı Yasser Al-Misehal tarafından, düzenlenen yıllık kongrede bir öneri olarak sunuldu. FIFA, böyle bir kararın sonuçları hakkında bir fizibilite çalışması başlatacak.

Yasser Al-Misehal ne dedi?

"Futbolun geleceğinin kritik bir noktada olduğuna inanıyoruz."

"Futbolun karşılaştığı birçok sorun, devam eden salgın nedeniyle daha da kötüleşti."

"Küresel oyunun nasıl yapılandırıldığını gözden geçirmek önemlidir. Mevcut dört yıllık döngünün, futbolun hem rekabet hem de ticari açıdan ve hem de genel futbol gelişimi açısından nasıl yönetildiğine ilişkin optimum temel olup olmadığını içermelidir."

"Rekabetçi milli takım maçlarının daha az sayıda ve daha anlamlı olması, potansiyel olarak oyuncu refahı ile ilgili endişeleri giderirken aynı zamanda bu tür yarışmaların değerini artırabilir."

FIFA Başkanı Gianni Infantino ne dedi?

Kongrede konuşan Gianni Infantino da herhangi bir soruşturmanın aceleye getirilmeyeceğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Bu çalışmalara açık fikirlilikle girmeliyiz. Zaten yaptığımız şeyi tehlikeye atacak kararlar almayacağız. Dünya Kupası'nın değerini biliyoruz."

"Bu tartışmayı çok daha geniş bir bağlamda, uluslararası maç takvimi bağlamında ifade etmek istiyorum. Taraftarlar daha anlamlı maçlar istiyor."

"Tüm bu noktaların dikkate alınması gerekiyor. Ancak, ticari unsuru değil, spor unsurunu en yüksek önceliğe koyacağız."

Dünya Kupası ne zaman?

FIFA tarafından belirtilen fizibilite çalışması için resmi bir bitiş tarihi yok. O nedenle herhangi bir potansiyel değişiklik muhtemelen yıllar alacaktır.

Bu doğrultuda bir sonraki erkekler turnuvası 2022'nin sonunda Katar'da düzenlenecek. Kadınlar ise sekiz ay sonra, 2023'te, Avustralya ve Yeni Zelanda'da sahne alacak.

2026 turnuvası ise Kuzey Amerika'ya taşınacak ve Kanada, ABD, Meksika ortaklığında gerçekleştirilecek.

Kadınlarda ise 2027'de düzenlenecek turnuvanın ev sahipleri henüz açıklanmadı.