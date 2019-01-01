FIFA'dan Şenol Güneş'e övgü

Şenol Güneş'in yeniden A Milli Takım'ın başına geçmesi, FIFA'nın resmi sitesinde heyecan verici bir gelişme olarak duyuruldu.

Beşiktaş’taki görevinden ayrılıp 16 yılın ardından yeniden A Milli Takım’ın başına geçen Şenol Güneş hakkında FIFA.com’ da övgü dolu bir makale yayımlandı.

“Güneş’in dönüşü, ’ye dünya üçüncülüğü anılarını ve diriliş ümidini getirdi” başlığıyla yayımlanan makalede, endişeyle geçen son birkaç yılın ardından Mart ayındaki galibiyetlerin umutları yeşerttiğine vurgu yapıldı.

Makalede şu ifadelere yer verildi:

“Şenol Güneş’in yedek kulübesine dönüşü, Türkiye’yi çok iyi şeylerin beklediğinin bir göstergesi, zira Arnavutluk ve Moldova karşısında afili galibiyetler aldılar. Şimdi de EURO 2020 eleme grubunda dünya şampiyonu ile başa baş gidiyorlar.”

“Türkiye için Fransa ve 2018 Dünya Kupası elemelerinden tanıdıkları İzlanda ile yapılacak maçlar daha ciddi sınavlar gibi gözüküyor. İyimser olmak için sebepleri var ve FIFA Sıralaması’ndaki 39’unculuktan daha da yukarıya tırmanmanın yolunu arıyorlar.”

“Güneş ile olan duygusal bağlantı ve bunun getirdiği saygıdan şüphe duyulamaz. FIFA Konfederasyonlar Kupası’nda da takımını üçüncülüğe ulaştıran Güneş, Türk Milli Takımı’nın en başarılı teknik direktörüdür. Ancak milli takıma dönüşünün sebepleri bu nostaljik bağlantıdan çok daha fazlasıdır.”

“Kulübedeki 30. yılını deviren 66 yaşındaki Güneş, kulüp takımı kariyerinin en iyi günlerini de son dönemde yaşadı. Beşiktaş ile arka arkaya kazandığı şampiyonluklar ile saygınlığını daha da yükseltti. Her ne kadar son iki sezonda herhangi bir kupa kazanamamış olsa da oyuncularından en iyi verimi alma konusunda uzman olduğu bilinen teknik adamın milli takımı rayına oturtacağı konusunda umutlar yüksek.”

“Dört yıllık sözleşmeye imza atan Güneş, şimdi kendisinin daha önce bu zorlu görevi bırakmasının ardından hiç gidilemeyen Dünya Kupası’na Türkiye’yi götürmeyi hedeflemiş durumda.”