FIFA'dan 'elle oynama' konusunda kural değişikliği

Futbol oyun kurallarında yapılacak yeni düzenleme ile elle oynamalarda 'niyet' konusunu tamamen kaldırılıyor.

FIFA'dan tarihi bir kural değişikliği...

Büyük tartışmalara neden olan elle oynama konusunda FIFA, kuralın uygulanışına dair yeni bir yorum getiriyor.

Saat modelini esas alan FIFA'da genel olarak artık bel üstündeki el temasları 'elle oynama' kapsamında ele alınacak. Bel altındaki temaslar ise 'elle oynama' olarak değerlendirilmeyecek.

Bild' in haberine göre; elle oynama kuralında artık futbolcunun elinin havada olup olmadığı esas alınacak. Yeni uygulamaya göre oyuncu, topla temas anında saat 8-9 yönü ile 3-4 yönünde ellerini açmışsa bu bir ihlal sayılacak.

Eğer futbolcunun elleri saat 4 ila 8 aralığında ise bu el sayılmayacak. Bu kural, kasti elle oynama pozisyonu haricinde geçerli olacak.

El sayılacak pozisyonlar: 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12

El sayılmayacak pozisyonlar: 4, 5 ,6 ,7 ,8