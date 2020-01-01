FIFA'da 'Karantina Turnuvası' başlıyor

Koronavirüs salgını sebebiyle ligler ertelenmiş olabilir; ancak Başakşehir'in de içinde olduğu 128 futbol takımı mücadeleyi FIFA 20'ye taşıyor.

İngiltere League Two takımlarından Leyton Orient, sosyal medyada düzenlediği bir kampanyayla FIFA 20'de turnuva başlattı.

Koronavirüs salgını sebebiyle dünya çapında futbol organizasyonlarının neredeyse tamamı askıya alınmış durumda. Futbol kulüpleri ise bu boşluğu sanal ortamda doldurmayı planlıyor.

Leyton Orient, resmi Twitter hesabı üzerinden 63 takımı FIFA 20 turnuvasına katılmaya davet etti. Katılım beklenen fazla oldu ve sonunda 128 takımın, "UltimateQuaranTeam Kupası" adlı turnuvada yer alacağı açıklandı.

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Daha fazla takım

'den 'in dahil olacağı turnuvaya , , ve Sydney FC gibi takımlar da katılıyor.

Tüm kulüplerin bir temsilcisi olacak ve o kişiler FIFA'da takımlarını temsil edecek. Temsilciler, kulübün kadrosundan bir futbolcu veya bir taraftar olacak.