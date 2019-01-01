FIFA Yılın Oyuncusu oylamasında şaibe mi var?

Lionel Messi’nin kazandığı FIFA Yılın Oyuncusu ödülü için tartışmalara neden olan iddialar ortaya atıldı.

'nın Arjantinli yıldızı , geçtiğimiz günlerde kariyerindeki altıncı FIFA Yılın Oyuncusu ödülünü kazanarak bu alanda 'yu geride bırakmıştı.

Ancak Nikaragua, Sudan ve 'dan yapılan açıklamalar, ödül oylamasına gölge düşürdü.

FIFA tarafından yayınlanan listede Nicaragua Milli Takımı kaptanı Juan Barrera'nın Lionel Messi için oy kullandığı görülüyordu.

Barrera ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada kendisine oylama için herhangi bir evrak gelmediğini ve oy kullanmadığını duyurdu.

Mısır: Biz oyumuzu Salah'a verdik

Adaylar arasındaki Mohamed Salah'a ülkesi Mısır'dan oy çıkmaması ülkede küçük çaplı bir krize neden omuştu.

Salah bu duruma sosyal medya üzerinden tepki göstermiş ve 'Ne yaparlarsa yapsınlar benim Mısır'a olan sevgimi bitiremeyecekler" mesajını vermişti.

Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Amr El Ganainy yaptığı açıklamada konuyla ilgili Salah ile görüştüğünü ve oylama için gönderilen evraklarda hata yapıldığını kendisine ilettiğini söyledi.

FIFA federasyonları sorumlu tuttu

Öte yandan FIFA'dan yapılan açıklamada kendilere gelen evraklarda oyların Messi'ye verildiği belirtildi.

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FIFA, Nikaragua futbol federasyonundan konuyla ilgili soruşturma başlatmasını istedi.

Mısır'ın oylarının sayılmamasının nedeninin ise gecikme kaynaklı olduğu bildirildi.

Reuters'e konuşan FIFA Basın Sözcüsü, "19 Ağustos'a kadar evraklar bize ulaştırılması gerekiyordu. Kendilerine iki kez hatırlatıldı. Ancak evraklar 21 Ağustos'ta geldi. Dolayısıyla Mısır'dan gelen oylar geçersiz sayıldı" ifadeleri kullanıldı.