FIFA Yılın Oyuncusu ödülü Robert Lewandowski'nin!

2020 FIFA En İyiler Ödülleri farklı kategorilerde sahiplerini buldu. İşte detaylar...

FIFA tarafından dağıtılan "Yılın En İyileri" ödülleri farklı kategorilerde sahiplerini buldu.

Pandemi tedbirlerinden dolayı çevrim içi düzenlenen ödül töreni, İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Genel Merkezi'nde yapılırken, töreninin sunuculuğunu, Reshmin Chowdhury ile Ruud Gullit üstlendi.

Törende, erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusu, kalecisi, teknik direktörü ve yılın 11'inin yanı sıra en iyi gol, taraftar ve fair play ödülleri de sahiplerini buldu.

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Erkeklerde yılın en iyi futbolcusu ödülünün sahibi, forması altında Şampiyonlar Ligi, , Kupası şampiyonlukları yaşayan ve bu üç turnuvayı da gol kralı olarak tamamlamayı başaran Robert Lewandowski oldu.

FIFA Yılın En İyileri ödüllerinde tüm kategorilerdeki dağılım ise şöyle oldu:

EN İYİ EREK FUTBOLCU: Robert Lewandowski (Bayern Münih)

EN İYİ ERKEK TEKNİK DİREKTÖR: Jürgen Klopp ( )

EN İYİ ERKEK KALECİ: Manuel Neuer (Bayern Münih)

EN İYİ KADIN FUTBOLCU: Lucy Bronze ( )

EN İYİ KADIN TEKNİK DİREKTÖR: Sarina Wiegman ( Kadın Milli Takımı)

EN İYİ KADIN KALECİ: Sarah Bouhaddi (Lyon)

FIFA PUSKAS YILIN GOLÜ: Heung-Min Son ( - / İngiltere Premier Lig)

FIFPRO ERKEKLER YILIN 11'İ: Alisson Becker (Liverpool); Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Virgil van Dijk (Liverpool), Alphonso Davies (Bayern Münih); Joshua Kimmich (Bayern Münih), Kevin De Bruyne ( ), Thiago Alcantara (Liverpool); ( ), Robert Lewandowski (Bayern Münih), ( )

FIFPRO KADINLAR YILIN 11'İ: Christian Endler (PSG); Lucy Bronze (Lyon), Wendie Renard (Lyon), Milli Bright ( ); Tobin Heath ( ), Veronica Boquete ( ), Barbara Bonansea (Juventus), Megan Rapinoe (OL Reign); Dephine Cascarino (Lyon), Vivianne Miedema ( ), Pernille Harder (Chelsea)

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Öte yandan milli takım teknik direktörlerinin ve kaptanlarının oy kullandığı seçimde bazı tercihler dikkat çekti. adına oy kullanan Cristiano Ronaldo, tercihlerini Robert Lewandowski,

Lionel Messi ve Kylian Mbappe'den yana kullanırken, Lionel Messi Portekizli oyuncudan yana oy kullanmadı. 'in yıldızı eski takım arkadaşı Neymar'ı ilk sıraya koyarken Mbappe'yi ikinci, Lewandowski'yi de üçüncü olarak gösterdi.

'nin teknik direktörü Şenol Güneş ve kaptanı Burak Yılmaz'ın tercihlesi ise hemen hemen benzerdi. Yılın futbolcusunda iki isim de ilk tercihini Robert Lewandowski'den yana kullandı. Güneş, diğer oylarını Liverpool'un yıldızları Salah ve Mane için kullandı. Burak Yılmaz ise ikinci sırada Ronaldo'yu gösterirken, üçüncülüğü bir savunma oyuncusu olan Virgil van Dijk'a layık gördü.

İkili, yılın teknik direktörü olarak da Hans Flick'i tercih ettti.