FIFA Yılın Oyuncusu ödülü Lionel Messi'nin!

Barcelona'nın Arjantinli efsanesi, FIFA tarafından yılın en iyisi seçildi.

FIFA tarafından dağıtılan 'Yılın En İyileri' ödüllerinde Yılın Erkek Oyuncusu 'dan oldu.

Arjantinli yıldız, daha önce UEFA'nın verdiği 'Yılın Oyuncusu' ödülünü Virgil van Dijk'a kaptırsa da bu sefer kazanan tarafta oldu.

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Messi, Katalan ekibiyle şampiyonluğunu kazanmıştı.

Efsane oyuncu, ödülü diğer adaylar Virgil van Dijk ve 'nun önünde kazanmayı başardı.

2016 yılından bu yana şu anki adıyla verilen ödülü daha önce iki kez Cristiano Ronaldo ve Luka Modric kazanmıştı.