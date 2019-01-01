FIFA Yılın Oyuncusu ödülü Lionel Messi'nin!
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FIFA tarafından dağıtılan 'Yılın En İyileri' ödüllerinde Yılın Erkek Oyuncusu Barcelona'dan Lionel Messi oldu.
Arjantinli yıldız, daha önce UEFA'nın verdiği 'Yılın Oyuncusu' ödülünü Virgil van Dijk'a kaptırsa da bu sefer kazanan tarafta oldu.
Messi, Katalan ekibiyle La Liga şampiyonluğunu kazanmıştı.
Efsane oyuncu, ödülü diğer adaylar Virgil van Dijk ve Cristiano Ronaldo'nun önünde kazanmayı başardı.
2016 yılından bu yana şu anki adıyla verilen ödülü daha önce iki kez Cristiano Ronaldo ve Luka Modric kazanmıştı.