FIFA virüsü Liverpool'u vurdu: Beklenen zirve öncesi acı darbe

Liverpool, uluslararası maç arasında acı bir darbe aldı. Forvet oyuncusu Alexander Isak, UEFA Uluslar Ligi'ndeki Romanya karşılaşmasında uyluğunda hafif bir sakatlık yaşamasının ardından İsveç Milli Takımı kampından ayrılarak kulübüne döndü.

Liverpool, bugün pazar günü yaptığı resmi açıklamada, Isak'ın sakatlık nedeniyle İsveç Milli Takımı kampından ayrıldığını ve mevcut uluslararası maç arasında ülkesinin kalan üç maçında forma giyemeyeceğini, kulübün sağlık ekibi tarafından tıbbi muayeneden geçirileceğini duyurdu.

Isak, Romanya karşısındaki maça ilk 11'de başlamış ve 2-1 kazanılan mücadelede 20. dakikada İsveç'in golünü kaydetmişti. Karşılaşmayı sonuna kadar tamamlayan oyuncu, ancak daha sonra kendisini milli takımdaki yolculuğunu sürdürmekten alıkoyan sakatlığın etkilerini hissetti.

İsveç teknik direktörü Graham Potter, forvet oyuncusunun uyluğunda hafif bir sorun yaşadığını açıkladı ve bunun ciddi bir sakatlık olmadığını vurgularken, kısa bir süre içindeki maç yoğunluğunun teknik ekibi oyuncuyu gelecek karşılaşmaların dışında bırakmaya ittiğini belirtti.

İsveç, yarın pazartesi Polonya ile, ardından cuma günü Bosna-Hersek ile karşılaşacak, daha sonra 5 Ekim'de yeniden Romanya ile karşı karşıya gelecek. Isak, sakatlığı nedeniyle bu maçlarda forma giyemeyecek.

Liverpool, forvet oyuncusunun İngiltere Premier Ligi'nin altıncı haftası kapsamında 11 Ekim'de oynanması planlanan Manchester City ile beklenen karşılaşmadan önce iyileşmesini umuyor. Zira Isak, sezon başından bu yana kulübü ve ülkesinin milli takımıyla birlikte 5 gol kaydetti.