Futbolun 1 numaralı kurumu FIFA, Galatasaray'a Tete transferinden ötürü ceza verdi.

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde Shakhtar Donetsk'ten kadrosuna kattığı Tete için Ukrayna takımının açtığı dava karara bağlandı.

Karar belli oldu

Sports Digitale'de yer alan habere göre FIFA, Shakhtar Donetsk'in Tete transferi hakkında açtığı dava hakkında kararını verdi.

FIFA, Galatasaray ve Tete'nin "haksız sözleşme feshi" nedeniyle 2.5 milyon Euro ceza ödemesine hükmetti.

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Neler yaşandı?

Tete, FIFA'nın Rusya ve Ukrayna'daki yabancı futbolcular için 30 Haziran'a kadar tanıdığı tek taraflı sözleşme fesih hakkını kullanarak Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini feshetmişti.

Bonservissiz olarak Galatasaray'a imza atan Tete için Shakhtar cephesi dava açtı.

Galatasaray'ın o dönemde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) konu hakkında yaptığı açıklama şu şekildeydi:

"2023-2024 birinci transfer ve tescil döneminde sözleşme imzalanan profesyonel futbolcumuz Tete'nin eski kulübü Shakhtar Donetsk tarafından; oyuncu ile olan sözleşmenin kendileri tarafından haklı nedenle feshedildiğinin tespiti, Tete'nin ise sözleşmesinin haklı nedenle feshine sebep olduğu iddiasıyla, oyuncumuz ve şirketimiz aleyhine FIFA nezdinde başvuruda bulunulmuştur."