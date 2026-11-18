Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) bugün, 18 Kasım 2026 Çarşamba günü yayımladığı yeni dünya sıralaması, Arap ve Afrika futbolu için tarihi bir dönüşüme sahne oldu. Fas Milli Takımı olağanüstü bir sıçrama yaparak dünyanın en iyi beş takımı arasına girdi ve Arap futbolu adına benzeri görülmemiş bir başarıya imza attı. Diğer Arap milli takımlarının sonuçları ise farklılık gösterdi. Mısır dünya sıralamasında gerilerken Cezayir ve Suudi Arabistan, öne çıkan Arap milli takımları arasındaki yerini korudu.

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Resmi güncelleme, FIFA'nın internet sitesinde yayımlandı. Buna göre İspanya, İngiltere'ye yenilmesine rağmen dünya sıralamasının zirvesindeki yerini korudu. Arjantin ve Fransa ikinci ve üçüncü sıralardaki konumlarını sürdürürken İngiltere dördüncü oldu. Fas ise dünyada beşinci sıraya yerleşerek tüm dikkatleri üzerine çekti.

Fas tarih yazdı: Arap ve Afrika futbolu adına olağanüstü başarı

Fas Milli Takımı, yeni sıralamada iki basamak yükselerek dünyada beşinci sıraya ulaştı ve tarihi bir başarıya imza attı. Bu sonuçla Fas, bu sıraya yükselen ilk Arap milli takımı oldu. Afrika'dan ise bu başarıyı elde eden ikinci takım olarak, Nisan 1994'te beşinci sırada yer alan Nijerya'nın ardından tarihe geçti.

Fas'ın başarısının önemi, bunun milli takımlar sıralamasında yalnızca geçici bir yükseliş olmamasından kaynaklanıyor. Bu tablo, Fas futbolunun son yıllarda yaşadığı büyük gelişimin sürdüğünü gösteriyor. Fas, oyunun büyükleriyle rekabet edebilecek bir futbol gücüne dönüşmüş durumda.

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Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Nijer karşısında alınan 1-0'lık galibiyet de Fas'ın puanını artırmasına katkı sağladı. Böylece takım olumlu sonuçlarını sürdürdü ve dünyanın elit milli takımları arasında yer almayı hak ettiğini kanıtladı.

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Bu başarı, 2022 Katar Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk Afrika ve Arap takımı olarak tarih yazan Fas Milli Takımı'nın yolculuğunda yeni bir durak oldu. Fas, o turnuvanın ardından da uluslararası arenadaki güçlü varlığını sürdürmüştü.

Mısır geriledi

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Öte yandan Mısır Milli Takımı sıralamada yeniden geriledi. Dünya sıralamasında 26. sıraya yerleşen Mısır, önceki sıralamaya göre bir basamak düştü.

Bu düşüş, Mısır'ın 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Malavi ile golsüz berabere kalmasının ardından 8,98 puan kaybetmesiyle geldi. Bu sonuç, takımın uluslararası sıralama hesaplarındaki konumunu olumsuz etkiledi.

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Bu gerilemeye rağmen Mısır, Afrika'nın en iyi takımları arasındaki yerini korudu. Kıtada Fas ve Senegal'in ardından üçüncü sırada yer alan Mısır, Arap takımları arasında da Fas'ın arkasında ikinci sırada bulunarak öne çıkan Arap milli takımlarından biri olmayı sürdürdü.

Cezayir Milli Takımı ise dünya sıralamasında 28. sırada yer aldı ve Arap takımları arasında Fas ile Mısır'ın ardından üçüncü oldu. Suudi Arabistan Milli Takımı da dünyada 54. sırada bulunarak Arap takımları arasında dördüncü sırayı aldı.

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Tunus Milli Takımı dünya sıralamasında 59. sırada yer alırken onu 60. sıradaki Katar izledi. Irak 63., Birleşik Arap Emirlikleri 67., Ürdün ise 72. sırada bulunuyor.

Diğer Arap takımlarına bakıldığında Umman 80., Suriye 88., Filistin 92., Bahreyn ise 97. sırada yer aldı.

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Ayrıca Komorlar Milli Takımı dünya sıralamasında 107., Moritanya 110., Lübnan 112., Libya 113., Kuveyt 132. sırada bulunurken Yemen Milli Takımı dünyada 147. sırada yer aldı.

Zirvede İspanya var: Arjantin yaklaştı, İngiltere yükseldi

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Dünya sıralamasının zirvesinde İspanya Milli Takımı, 2.004,48 puanla birinci sıradaki yerini korudu. İspanya, İngiltere ile oynadığı ve rakibinin üstünlüğüyle sona eren heyecanlı maçta 3-2 kaybettikten sonra 8,68 puan yitirmesine rağmen liderliğini sürdürdü.

Arjantin Milli Takımı, Kosta Rika'yı 7-0 gibi farklı bir skorla yenerek 1.966,13 puanla ikinci sırada yer aldı. Arjantin, liderin yenilgisinden yararlanarak İspanya ile arasındaki farkı azalttı.

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Fransa Milli Takımı 2,75 puan daha kazanarak 1.950,82 puanla üçüncü sırada bulunurken İngiltere Milli Takımı, İspanya karşısında aldığı galibiyetle 8,68 puan ekledi ve 1.938,90 puanla dördüncü sıraya yükseldi.

Fas beşinci, Portekiz altıncı, Brezilya yedinci sırada yer alırken Belçika 1.790,37 puanla sekizinci, Hollanda 1.774,06 puanla dokuzuncu oldu. Kolombiya ise 1.735,90 puanla onuncu sıraya yerleşerek ilk 10'a girdi.