FIFA seçimlerini sarsan sürpriz: Infantino seçim hediyesinin eşiğinde

Arsenal'in eski teknik direktörü Arsene Wenger, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği "FIFA" başkanlığı adaylık yarışından çekilmeye yaklaştı. Zira mevcut başkan Gianni Infantino ile gelecek seçimlerde rekabet etme ihtimalleri geriledi.

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Bu gelişme, Fransız teknik adamı güçlü bir seçim mücadelesi verebilecek en önde gelen ve en yetenekli rakip olarak gören Infantino karşıtlarını, alternatif bir aday arama zorunluluğuyla karşı karşıya bırakıyor.

Fransız “L'Equipe” gazetesi, Wenger'in yarışa girmeme eğiliminde olduğunu, tutumunun ise 18 Mart'ta Fas'ın başkenti Rabat'ta yapılması planlanan FIFA seçim kongresinde netleşmesinin beklendiğini aktardı.

Son iki buçuk ay boyunca Fransız teknik adamın adı Infantino'ya rakip olarak gündeme getirildi, ancak adaylık fikri açıklanmış kesin bir karara varılmaksızın tereddütlü kaldı.

Geçen ağustosun sonundan bu yana, eski Arsenal teknik direktörü, kurumun yönetim şekline duyduğu hoşnutsuzluğun artması üzerine FIFA başkanına rakip olma olasılığını ciddi şekilde değerlendirmiş, kimi dönemlerde ise Infantino'nun 4 yıllık yeni bir görev süresi elde etmesini engellemek için harekete geçmesi gerektiğini hissetmişti.

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Ne var ki heyecanı aynı tempoda sürmedi; zira mevcut başkanın nüfuzuyla mücadele etmenin zorluğuna dair kanaatinden hareketle zaman zaman çekilmeye meyilliydi.

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Wenger'in tereddüdü seçim hesaplarıyla sınırlı kalmayıp görevin kendi doğasına da uzandı; nitekim uluslararası federasyonun başkanlığının kendisini, mesleki tecrübesinin yoğunlaştığı alan olan sahadan oldukça uzaklaştıracağını düşündü.

Ayrıca raporun Infantino'yu çevreleyen kayırmacılık olarak nitelendirdiği durumla mücadele etmenin zorluğuna dair bir inanca kapıldı; bu da mevcut yönetim tarzına itiraz etmesine rağmen yarışa girmekten vazgeçme olasılığını güçlendirdi.

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Infantino karşıtları, Wenger'i küresel şöhreti ve dürüstlükle ilişkilendirilen imajının yanı sıra yetkinliği ve geniş tecrübesi sayesinde ideal bir aday olarak görüyordu.

Avrupa kıtasına mensup olmasına rağmen Avrupa Futbol Federasyonu “UEFA” ile bağlantılı değil, aynı zamanda Afrika ve Asya'da takdir görüyor ve küresel futbol gelişim direktörü sıfatıyla FIFA'nın 211 üye federasyonuyla yıllarca çalıştı.

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Adaylık olasılığı, aynı zamanda FIFA yönetiminin içinde, Infantino'nun kurumu yönetme tarzından bıkmış ve uluslararası futbol sahnesinin içinden kendisine bir rakip çıkarılması yönünde baskı yapan bir hizbin desteğini de kazandı.

Wenger ile FIFA başkanı arasındaki anlaşmazlık, Dünya Kupası'nda hisse satışı önerisi konusunda alenen ortaya çıktı; Fransız teknik adam projeyi eleştirdi, bunu medya aracılığıyla öğrendiğini söyledi, projenin iptal edilmesi çağrısında bulundu ve futbola bağlılık, şeffaflık ve dürüstlükle hizmet eden “bağımsız bir FIFA” talep etti.

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Buna karşılık Avrupa Futbol Federasyonu “UEFA” defalarca Infantino'ya rakip bir aday sunacağını teyit etti, ancak bu ismin kimliği muhalifler için alternatif seçme süresinin daralmakta olduğu bir dönemde henüz netleşmedi.

Adaylık başvurularının son teslim tarihi 18 Kasım'da doluyor; bu da mevcut başkanın rakiplerini, özellikle kendisine karşı en şanslı aday olarak gördükleri Wenger'in çekildiği doğrulanırsa, zamana karşı bir yarışla karşı karşıya bırakıyor.