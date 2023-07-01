FIFA, ofsayt kuralını değiştirdi! Yeni kural nasıl olacak?

FIFA ilk olarak iki ülkede hayata geçecek yeni ofsayt kuralında nasıl bir düzenleme yaptı?

FIFA ofsayt kuralında değişikliğe gidiyor

Yeni düzenleme ilk İtalya ve İsveç'te uygulanacak

Peki ne değişti?

NE OLDU? FIFA santimlerle ölçülen ofsayt pozisyonlarının önüne geçmek için kolları sıvadı. Yeni ofsayt kuralına göre futbolcunun tüm vücudu defans çizgisinin önündeyse ofsayt bayrağı kalkacak. Sadece diz veya omuz öndeyse ofsayt olmayacak.

BÜYÜK RESİM: Kural ilk olarak İtalya ve İsveç'te uygulanacak. Uygulamadan istenilen sonuçlar alınırsa yeni kural tüm dünyada geçerli olacak. FIFA, bu kural ile futbolun daha izlenilebilir kılınmasını hedefliyor.