FIFA ödülleri sahiplerini buldu: En iyi 11'de kimler var?

FIFA tarafından düzenlenen 'Yılın En İyileri' ödül töreninde kadın ve erkek pek çok yıldız oyuncu ve teknik direktör ödüllerine kavuştu.

FIFA tarafından her yıl düzenlenen Yılın En İyileri ödül töreninde kazananlar belli oldu.

'nın Arjantinli yıldızı , Yılın En İyi Erkek Oyuncusu seçilirken, Milli Takımı'nı Dünya Kupası'na taşıyan Megan Rapinoe da Yılın En İyi Kadın Oyuncusu ödülünü kazandı.

Pek çok kategoride dağıtılan ödüllerde teknik direktörlerin yanında kadın ve erkek kategorilerinde yılın 11'leri de seçildi.

Dağıtılan bireysel ödüllerin tamamı aşağıdaki gibi oluştu:

Yılın En İyi Erkek Oyuncusu: Lionel Messi (Barcelona / )

Yılın En İyi Kadın Oyuncusu: Megan Rapinoe (Reign FC / ABD)

Yılın En İyi Erkek Teknik Direktörü: Jürgen Klopp ( )

Yılın En İyi Kadın Teknik Direktörü: Jill Ellis (ABD)

FIFA Puskas Ödülü (Yılın En İyi Golü): Daniel Zsori (Fehervar / Macaristan)

Yılın En İyi Erkek Kalecisi: Alisson Becker (Liverpool / )

Yılın En İyi Kadın Kalecisi: Sari van Veenendal ( / )

Fair Play Ödülü: Marcelo Bielsa - Leeds United

Kadınlarda ve erkeklerde yılın 11'leri ise şu şekilde belirlendi:

Kadınlar Yılın 11'i

Kaleci: Sari van Veenendaal

Savunma: Lucy Bronze, Nilla Fischer, Kelley O'Hara, Wendie Renard

Orta saha: Julie Ertz, Amandine Henry, Rose Lavelle

Forvet: Marta, Alex Morgan, Megan Rapinoe

Erkekler Yılın 11'i

Kaleci: Alisson Becker

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Savunma: Marcelo, Matthijs de Ligt, Sergio Ramos, Virgil van Dijk

Orta saha: Frenkie de Jong, Eden Hazard, Luka Modric

Forvet: , Kylian Mbappe, Lionel Messi