FIFA ödülleri sahiplerini buldu: En iyi 11'de kimler var?
FIFA tarafından her yıl düzenlenen Yılın En İyileri ödül töreninde kazananlar belli oldu.
Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Yılın En İyi Erkek Oyuncusu seçilirken, ABD Milli Takımı'nı Dünya Kupası'na taşıyan Megan Rapinoe da Yılın En İyi Kadın Oyuncusu ödülünü kazandı.
Pek çok kategoride dağıtılan ödüllerde teknik direktörlerin yanında kadın ve erkek kategorilerinde yılın 11'leri de seçildi.
Dağıtılan bireysel ödüllerin tamamı aşağıdaki gibi oluştu:
- Yılın En İyi Erkek Oyuncusu: Lionel Messi (Barcelona / Arjantin)
- Yılın En İyi Kadın Oyuncusu: Megan Rapinoe (Reign FC / ABD)
- Yılın En İyi Erkek Teknik Direktörü: Jürgen Klopp (Liverpool)
- Yılın En İyi Kadın Teknik Direktörü: Jill Ellis (ABD)
- FIFA Puskas Ödülü (Yılın En İyi Golü): Daniel Zsori (Fehervar / Macaristan)
- Yılın En İyi Erkek Kalecisi: Alisson Becker (Liverpool / Brezilya)
- Yılın En İyi Kadın Kalecisi: Sari van Veenendal (Atletico Madrid / Hollanda)
- Fair Play Ödülü: Marcelo Bielsa - Leeds United
Kadınlarda ve erkeklerde yılın 11'leri ise şu şekilde belirlendi:
Kadınlar Yılın 11'i
Kaleci: Sari van Veenendaal
Savunma: Lucy Bronze, Nilla Fischer, Kelley O'Hara, Wendie Renard
Orta saha: Julie Ertz, Amandine Henry, Rose Lavelle
Forvet: Marta, Alex Morgan, Megan Rapinoe
Erkekler Yılın 11'i
Kaleci: Alisson Becker
Savunma: Marcelo, Matthijs de Ligt, Sergio Ramos, Virgil van Dijk
Orta saha: Frenkie de Jong, Eden Hazard, Luka Modric
Forvet: Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Lionel Messi