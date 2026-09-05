FIFA, Norveç Federasyonu'nun Trump'la ilgili şikâyet talebini reddetti

FIFA Etik Komitesi, Norveç Futbol Federasyonu'nun, FIFA Başkanı Gianni Infantino aleyhine sunulan ve ABD Başkanı Donald Trump'a "FIFA Barış Ödülü"nün verilmesiyle ilgili şikâyetin gelişmeleri hakkında bilgilendirilme talebini reddetti.

İngilizThe Times gazetesi, FIFA Etik Komitesi Soruşturma Bölümü Başkanı Ruandalı Martin Ngoga'nın, Norveç Federasyonu'nun dosyaya ilişkin gelişmelere erişim talebini reddettiğini aktardı.

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Ngoga, yazılı yanıtında, "Yalnızca kendileri işlemlerin konusu olan kişiler, bu işlemlerin tarafı sayılır" ifadesini kullanarak şunları ekledi: "Etik işlemlerin gizli niteliği nedeniyle, aslında yürüyen bir işlem olup olmadığına veya olası herhangi bir işlemin durumuna dair güncelleme sunacak bir konumda değiliz."

Norveç Federasyonu, mayıs 2026'nın sonu ya da haziran 2026'nın başında Etik Komitesi'ne bir mektup göndererek, genel kongresinden aldığı yetkiye dayanarak dosyanın alenen ele alınmasını talep etmişti.

Federasyon Başkanı Lise Klaveness o dönemde talebin "hukukun üstünlüğü güvenceleri" ile ilgili olduğunu belirtmiş, komitenin şikâyeti incelememeye karar verse dahi şeffaf davranması gerektiğini vurgulamıştı.

İnsan hakları şikâyeti

Asıl şikâyet, 8 Aralık 2025 tarihine dayanıyor. Bu tarihte İngiliz insan hakları örgütü "FairSquare", Infantino'nun Washington'daki Dünya Kupası kurası sırasında ödülü Trump'a takdim etmesinden sadece 3 gün sonra şikâyeti Soruşturma Bölümü'ne sundu.

Şikâyette Infantino, FIFA tüzüğü ve etik kurallarında, özellikle 15. maddede yer alan siyasi tarafsızlık yükümlülüğünü ihlal etmekle suçlandı. Bunun yanı sıra ödülün ihdas edilmesine ve FIFA Konseyi'ne net bir biçimde sunulmadan verilmesine ilişkin usul ihlalleri de öne sürüldü.

FIFA, 12 Aralık'ta şikâyetin alındığını kabul etti; ancak herhangi bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığına veya soruşturmanın hangi aşamada olduğuna dair ayrıntı açıklamadı.

Haziran 2026'da Norveç Federasyonu, şikâyete resmî yazılı destek veren ilk ulusal federasyon oldu. Daha sonra Avrupa Parlamentosu'nda yaklaşık 50 milletvekili, FIFA'nın dosyayı ele almasını talep etti.

Ağustos ayında Norveç Federasyonu, etik alanındaki girişimini başka dosyaları da kapsayacak şekilde genişletmeyi planladığını açıkladı. Bu dosyalar arasında, ABD'li forvet Folarin Balogun'un cezasının Dünya Kupası sırasında ertelenmesine ilişkin mesele de yer alıyor.

FIFA, genellikle nihai bir karar verilmeden önce etik soruşturmalarının varlığını ya da hangi aşamada olduğunu açıklamaz. Bu haberin hazırlandığı ana kadar FIFA, şikâyetle ilgili resmî bir soruşturma açıldığını ya da kapatıldığını teyit eden herhangi bir kamuoyu açıklaması yapmadı.

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