FIFA'nın emriyle... Dünya Kupası basın toplantılarında bu dilin kullanılması yasak!

2026 Dünya Kupası, futbolun sınırlarını çok aşan bir tartışmayı yeniden gündeme getirdi: sözde küresel bir turnuvada iletişim ve dil engelleri tartışması.

Katalan gazetesi "Sport"a göre, Vinicius Junior, Achraf Hakimi ve Frenkie de Jong'un basın toplantıları, lojistik nedenlerle İspanyolca kullanımının kısıtlanmasının ardından tartışma yarattı.

Bir gazeteci, bu dili gayet iyi anlayan Faslı yıldız Achraf Hakimi'ye İspanyolca bir soru sormaya çalıştı. Ancak konferans koordinatörü araya girerek, konferansta kabul edilen protokole göre sadece simultane çeviri hizmeti sunulan bazı dillerin kullanılmasına izin verildiğini hatırlattı.

Bu durum, özellikle Hakimi'nin kendisinin İspanyolca cevap vermekte herhangi bir sakınca görmemesi nedeniyle, birçok katılımcıyı şaşırttı. Bununla birlikte, kurallara uymak zorunda olduğu için sonunda İngilizce cevap vermek zorunda kaldı.

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Benzer bir durum Vinícius Júnior'un basın toplantısında da yaşandı. Brezilyalı forvet, bir gazetecinin kendisine İngilizce bir soru yöneltmesi üzerine, mümkünse soruyu İspanyolca sormasını rica etti.

Ancak gazeteci aynı kısıtlamalar nedeniyle İngilizceye devam etmek zorunda kaldı ve Vinícius sonunda büyük bir sorun yaşamadan cevap verdi, ancak durum bu kısıtlamaların yol açtığı utanç verici durumu açıkça ortaya koydu.

"Sport" gazetesi, bu durumların münferit olmadığını, Barcelona ve Hollanda milli takımında oynayan Frenkie de Jong'un da, Katalan kulübünde yıllarca oynamasına rağmen İspanyolca'yı akıcı bir şekilde konuşmasına rağmen İspanyolca cevap vermesine izin verilmediğini ekledi.

FIFA'nın gerekçesi

Resmi açıklama lojistik nedenlere dayanıyor: FIFA, büyük basın toplantılarında operasyonel sorunları önlemek amacıyla, simultane çevirisi mevcut olan dillerle sınırlı kalmak istiyor.

Bununla birlikte, bu karar, İspanyolca'nın bu dilin büyük bir ağırlığa sahip olduğu bir bölgede düzenlenen Dünya Kupası'nda dışlanmasının haklı gösterilmesinin zor olduğunu düşünen bazı basın ve toplum kesimlerinden eleştiriler aldı.

İspanyolca, dünyada en çok konuşulan dillerden biri olup, turnuvaya ev sahipliği yapan Meksika'nın resmi dilidir ve ABD'de de önemli bir varlığa sahiptir. Bu nedenle, "Sport" gazetesine göre, bazıları bu kısıtlamayı, turnuvayı takip eden önemli bir kesim olan seyirci ve medyaya karşı duyarlılık eksikliği olarak değerlendirdi.