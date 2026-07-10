Basında yer alan haberlere göre, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), İngiliz hakemler Michael Oliver ve Anthony Taylor’ın 2026 Dünya Kupası’nda Arjantin milli takımının oynayacağı hiçbir maçı yönetmesini yasakladı. Bu kararın gerekçeleri, teknik hususların ötesinde, 1982 Falkland Adaları Savaşı’na dayanan siyasi nedenlere dayanıyor.

Konuya uzmanlaşmış "The Athletic" sitesi, bu yasağın sadece tarafsızlığı sağlamak için alınmış bir önlem olmadığını, 2 Nisan ile 14 Haziran 1982 tarihleri arasında Güney Atlantik'te yer alan adalar üzerinde iki ülke arasında patlak veren çatışmadan bu yana Arjantin ile Birleşik Krallık arasında hâlâ açık olan tarihi bir yarayı yansıttığını vurguladı.

Arjantin milli takımı, bu Dünya Kupası'ndaki maçlarında Polonyalılar, Mısırlılar, Romanyalılar, Kanadalılar ve hatta Fransızlar gibi çeşitli milletlerden oluşan hakem ekipler tarafından yönetilse de, Lionel Messi ve takım arkadaşlarının yakınında hiçbir zaman bir İngiliz hakemin düdüğü duyulmadı; bu dikkat çekici durum, hakem atamalarında “FIFA” kararları üzerinde siyasi faktörlerin etkisini ortaya koyuyor.

Oliver ve Taylor, turnuvaya katılan en önde gelen İngiliz hakemler arasında yer alıyor. Oliver, şu ana kadar 7 maçı yönetti; bu, Dünya Kupası tarihindeki herhangi bir İngiliz hakemden daha fazla. Oliver, bugün Cuma günü İspanya ile Belçika arasındaki maçı yakından takip edecek; bu, onun turnuvadaki son maçı olabilir.

İngiltere, önümüzdeki Cumartesi günü Norveç’i geçmeyi başarırsa, Oliver ve Taylor yarı final maçlarından hiçbirini yönetemeyecek; zira FIFA, tarafsızlığı sağlamak amacıyla hakemlerin kendi milli takımlarının maçlarını yönetmesini yasaklıyor. Arjantin de aynı tura yükselirse, bu iki hakem Arjantin’in maçlarını da yönetemeyecek.

Bu yasağın kökleri, Falkland Savaşı'ndan bu yana iki ülke arasında süregelen karşılıklı nefret ve husumete dayanmaktadır. Arjantin, bağımsızlığının ardından İspanya'dan miras aldığı ve 1833'te İngiltere tarafından işgal edilen adalar üzerinde hâlâ egemenlik iddiasında bulunmaktadır. Bu durum, Diego Maradona’nın “yüzyılın golü”ne sahne olan 1986 Meksika Dünya Kupası çeyrek final maçında açıkça ortaya çıkmıştı.

Maradona, otobiyografisinde o maçla ilgili olarak şöyle demiştir: “İngiltere’ye karşı oynarken aklımda Falkland Adaları vardı.” Bu söz, siyasi bir yaraya dönüşen ve futbol sahasında bir savaşa dönüşen bu çatışmanın derinliğini özetlemektedir.

İki takım Dünya Kupası'nda beş kez karşılaştı; İngiltere bunlardan üçünü kazandı (1962, 1966 ve 2002), Arjantin ise iki kez (1986 ve 1998’de penaltı atışlarıyla) galip geldi. Her iki takım da çeyrek final maçlarını kazanırsa, önümüzdeki Çarşamba günü Atlanta’da yeniden karşı karşıya gelecekler.