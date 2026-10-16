Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FIFA, 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında geçen mart ayında Mısır ile oynanan hazırlık maçında İspanya Milli Takımı taraftarlarının attığı ırkçı tezahürat nedeniyle İspanya Futbol Federasyonu'na ceza verdi.

İngiliz yayın kuruluşu "BBC"nin haberine göre FIFA, İspanya Milli Takımı'nın bir sonraki uluslararası hazırlık maçını kısmen kapalı bir statta oynamasına karar verdi.

Karşılıklı golsüz eşitlikle sona eren maçta, İspanya Milli Takımı taraftarlarından bir grup, ilk yarının yaklaşık 10. dakikasında "Zıplamayan Müslümandır" gibi Müslüman karşıtı tezahüratlarda bulundu; aynı tezahüratlar ikinci yarının başında yeniden duyuldu.

Bunun üzerine "RCDE" Stadı'nın ekranlarında, taraftarları ayrımcı davranışlara karşı uyaran ve bu tür davranışlara karşı çıkmaya çağıran bir mesaj yayınlandı. Mesaj, ikinci yarının başında tribünlerdeki bazı taraftarların ıslıkları arasında tekrar ekrana getirildi.

FIFA daha sonra, "İslam ve yabancı karşıtı" olarak nitelendirdiği tezahüratlar nedeniyle İspanya Futbol Federasyonu hakkında disiplin soruşturması başlattı.

FIFA, İspanya Federasyonu'nun savunmasını reddetti

Olayın ardından İspanya Futbol Federasyonu Müslüman karşıtı tezahüratları kınadı. İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente ise tezahüratları "kabul edilemez bir durum" olarak nitelendirerek, "Şiddet yanlısı kişiler kendilerine alan açmak için futbolu kullanıyor" dedi.

Ancak İspanya Federasyonu, FIFA tarafından yayımlanan disiplin kararının gerekçelerinde yer alan savunma yazılarında, tezahüratların ayrımcı davranış düzeyine ulaşmadığını savundu. Disiplin Komitesi ise bu savunmayı reddetti.

Komite, İspanya Federasyonu'nun bir yandan tezahüratların tamamen zararsız olduğu konusunda inandırıcı biçimde ısrar edemeyeceğini, diğer yandan stat içinde ayrımcılık karşıtı prosedürlerin devreye alınmasını haklı gösteremeyeceğini belirtti.

Tribünlerin yüzde 15'i kapatıldı, para cezası verildi

Verilen ceza uyarınca İspanya, bir sonraki uluslararası hazırlık maçını stat kapasitesinin yüzde 15'i kapalı olacak şekilde oynayacak. Kapatma işlemi ağırlıklı olarak kale arkası tribünlerinde uygulanacak.

Bununla birlikte İspanya Federasyonu, FIFA'nın onayını almak kaydıyla söz konusu koltukları aileler, öğrenciler ve ayrımcılık karşıtı örgütler gibi toplumsal gruplara veya özel kategorilere ev sahipliği yapmak için kullanabilecek.

FIFA ayrıca İspanya Federasyonu'na 20 bin dolar para cezası verdi.

İspanya cezayı ne zaman çekecek?

İspanya Milli Takımı'nın bir sonraki uluslararası hazırlık maçı için muhtemel tarih önümüzdeki haziran ayı olarak öne çıkıyor. Ancak takımın UEFA Uluslar Ligi finallerine yükselmesi halinde cezanın uygulanması ertelenebilir ve bu durumda ceza, önümüzdeki sonbaharda 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri sırasındaki boş dönemlerden birinde uygulanabilir.

Mısır Futbol Federasyonu ise maçta yaşanan tezahüratları kınayarak bunları "iğrenç ve kabul edilemez ırkçı bir davranış" olarak nitelendirdi. Federasyon, sınırlı sayıdaki bir taraftar grubunun davranışlarının Mısır ve İspanya federasyonları arasındaki yakın ilişkileri etkilemeyeceğini vurguladı.