FIFA, Arjantin'in Lionel Messi için planladığı özel bir saygı duruşuna izin vermiyor. Arjantin Futbol Federasyonu, 39 yaşındaki hücum oyuncusunun vedasının ardından 10 numarayı artık kullanmak istemiyor, ancak dünya futbolunun yönetim organının kuralları bunu imkânsız kılıyor.

Messi, 31 Ağustos'ta 20 yılı aşkın etkileyici milli takım kariyerinin ardından milli takımı bıraktığını açıkladı. Inter Miami'nin hücum oyuncusu, 6 Ekim'de Buenos Aires'teki Estadio Monumental'de Benin'e karşı oynanacak hazırlık maçında Arjantin taraftarına resmen veda edecek.

Arjantinliler daha sonra ikonik 10 numarayı kalıcı olarak emekliye ayırmak istiyor. Messi, 207 milli maçta forma giydi ve bu karşılaşmalarda 125 gol attı. Süperstar, ülkesini 2026 Dünya Kupası'nda üçüncü kez finale taşıdı ancak bu kez finalde İspanya'ya 1-0 mağlup oldu.

Ancak FIFA kuralları, Arjantin için aşılamaz bir engel oluşturuyor. Uluslararası final turnuvalarında 1'den 26'ya kadar olan forma numaralarının dağıtılması zorunlu olduğu için, bu aralıkta yer alan bir numaranın kalıcı olarak kaldırılması mümkün değil.

Liberya da geçmişte aynı sorunla karşı karşıya kaldı. Ülke, George Weah'a saygı amacıyla 14 numarayı emekliye ayırmıştı ancak 2026 Dünya Kupası elemelerinde FIFA yönergeleri nedeniyle bu numara yine de Nicholas Andrews'a verildi.

Milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni, şimdilik Messi'nin numarasını kimin alacağını açıklamadı. 48 yaşındaki teknik adam, “Bunu gelecek maçlar için vermek zorunda değiliz, bu yüzden Leo'nun veda maçından sonrasına kadar kimseye vermeyeceğiz. Sadece kime vereceğimize henüz karar vermedik” dedi.

Ancak ESPN Argentina muhabiri Federico Bueno'ya göre perde arkasında en güçlü adayın kim olduğu çoktan belirlendi. Bueno, “Scaloni Arjantin Milli Takımı teknik direktörü olarak sözleşmesini uzatırsa yeni 10 numara Nico Paz olacak. Buna içeride karar verildi” ifadelerini kullandı.

22 yaşındaki Paz, dünyanın en umut vadeden ofansif orta sahalarından biri olarak görülüyor. Geçen yaz 60 milyon euro karşılığında bonservisiyle Como'ya transfer olan ve sözleşmesinde 80 milyon euroluk geri satın alma maddesi bulunan eski Real Madrid orta sahası, şu ana kadar Arjantin formasıyla 11 maça çıktı ve 1 gol attı.