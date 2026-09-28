Liverpool, uluslararası ara dönemin bedelini ağır ödeyerek Premier Lig'in maddi anlamda en büyük kaybedeni oldu. Yıldızlarının sakatlıkları Anfield'ın dışında üst üste gelirken, yalnızca iki oyuncu için haftalık 530 bin sterline ulaşan bir maaş faturasıyla karşı karşıya kaldı.

Kırmızılar, hücum ikilisi Alexander Isak ve Cody Gakpo'nun milli takımlarını temsil ederken sakatlanmasının ardından acı verici bir çifte darbe aldı. Bu durum, teknik ekibi Premier Lig mücadelesine dönüş öncesinde gerçek bir çıkmaza soktu; "The Sun"a göre.

Isak sahayı terk etti, Gakpo 17 dakikada yıkıldı

Her şey, 125 milyon sterlinlik transferin oyuncusu ve haftalık 280 bin sterlin kazandığı düşünülen İsveçli forvet Alexander Isak ile başladı. UEFA Uluslar Ligi kapsamında İsveç'in Romanya'yı 2-1 yendiği maçta 90 dakika sahada kalıp gol atmasına rağmen, İsveç milli takımı daha sonra oyuncunun uyluk bölgesinde sakatlık yaşadığını doğruladı.

İsveç Federasyonu, forvetin kamptan ayrıldığını ve ara dönemin geri kalan maçlarında yer almayacağını duyurdu; oyuncunun kulübün sağlık ekibi tarafından ayrıntılı bir tıbbi muayeneden geçmek üzere Liverpool'un "AXA" antrenman merkezine döneceği belirtildi.

Liverpool'un krizi büyümekte gecikmedi; haftalık yaklaşık 250 bin sterlin kazanan Hollandalı Cody Gakpo, pazar günü Hollanda'nın Sırbistan'ı 2-1 yendiği maçın yalnızca 17. dakikasında sahayı terk etmek zorunda kaldı.

Gakpo, Sırp Saša Lukić'in sert müdahalesi sonucu ayak bileğinde ciddi bir sakatlık yaşadı; şiddetli bir acı hisseden oyuncu, sahaya oturmadan önce hemen değiştirilmesi gerektiğini işaret etti. Raporlara göre sakatlığın ciddiyetini belirlemek için ek tetkiklerden geçecek.

Böylece Liverpool, iyileşmek için mücadele eden iki yıldızına haftalık 530 bin sterlin öder duruma geldi; ikilinin 11 Ekim'de Anfield'da Manchester City ile oynanacak beklenen maça yetişip yetişemeyeceği konusundaki endişeler ise giderek artıyor.









Salgın büyüklere de sıçradı

Uluslararası aranın faturasını ödeyen tek takım Liverpool değildi. Arsenal'de, haftalık 280 bin sterlin maaş alan Alman Kai Havertz, Amsterdam'da 1-1 biten Hollanda maçında kas sakatlığı yaşamasının ardından Milli Takım kampından sakat döndü ve kampından erken ayrıldı.

Manchester United'da ise teknik direktör Michael Carrick, haftalık 40 bin sterlin kazanan Patrick Dorgu'nun, Danimarka'nın Galler'i 2-0 yendiği maçın yalnızca yarım saatinde sakatlanarak çıkmasıyla yeni bir darbe aldı.

Portekiz teknik direktörü Jorge Jesus da, United kaptanı ve haftalık 300 bin sterlin kazanan Bruno Fernandes'in, United maçlarından kalma önceki bir sakatlıkla milli takıma katıldığını ve acıya rağmen oynadığını açıkladı; oyuncu Norveç maçında yer almayacak.

Chelsea ise iki yeni sakatlıkla karşılaştı. İlki, İngiltere 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda ayak bileğinden sakatlanan Jimmy-Jay Getins (haftalık 120 bin sterlin); ikincisi ise Belçika ile uyluk bölgesinden sakatlanan kaleci Mike Penders (40 bin sterlin) oldu; böylece sakat oyuncularının toplam maaşı haftalık 160 bin sterline ulaştı.

Lanet, Aston Villa'ya kalecisi Zion Suzuki'nin (110 bin sterlin) Japonya ile sakatlanmasıyla; Sunderland'e ise forveti Brian Brobbey'nin (65 bin sterlin) Hollanda ile ve defans oyuncusu Dan Ballard'ın (50 bin sterlin) Kuzey İrlanda ile sakatlanmasıyla uzandı.

Ancak Liverpool, tıbbi tetkiklerin gerçek kayıplarının boyutunu ortaya koymasını beklerken, şimdiye kadar maddi ve teknik açıdan en fazla zarar gören kulüp olmaya devam ediyor.











