FIFA Kulüpler Dünya Kupası ne zaman, nerede oynanacak?

Can Özer
Club World Cup 2023 draw Ahly IttihadGoal AR
Al Ittihad - Auckland CityAl IttihadAuckland CityDünya Kulüpler Kupası

FIFA Kulüpler Dünya Kupası ne zaman, nerede oynanacak?

2023 yılının sonunda futbolseverler, liglerin yanı sıra bir başka turnuvayı izleme fırsatı da bulacak. 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, izleyicilerle buluşacak.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası ne zaman, nerede oynanacak?

2023 Kulüpler Dünya Kupası 12 Aralık 2023'te saat 21.00'de oynanacak Al Ittihad - Auckland maçıyla başlayacak ve 22 Aralık 2023'e kadar 11 gün boyunca sürecek.

Turnuva, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde oynanacak. Organizasyondaki tek Avrupa kulübü, Manchester City olacak.

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2023 Kulüpler Dünya Kupası'nda hangi takımlar var?

Ev sahibi ülkenin lig şampiyonunun yanı sıra altı kıta konfederasyonunun da galipleri yarışmada mücadele edecek. Turnuvada yedi takım yer alacak ve bu takımlar ait oldukları Konfederasyon ile birlikte aşağıdaki tabloda sizin için listelendi.

TakımKonfederasyonKazandığı turnuva
FluminenseCONMEBOL2023 Copa Libertadores Şampiyonu
Manchester City UEFA2022-23 UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu
Urawa Red DiamondsAFC2022 AFC Şampiyonlar Ligi Şampiyonu
Al AhlyCAF2022-23 CAF Şampiyonlar Ligi Şampiyonu
LeonCONCACAF2022-23 CONCACAF Şampiyonlar Ligi Şampiyonu
Auckland CityOFC2022-23 OFC Şampiyonlar Ligi Şampiyonu
Al IttihadAFC (host)2022-23 Suudi Pro Lig Şampiyonu

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