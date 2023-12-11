FIFA Kulüpler Dünya Kupası ne zaman, nerede oynanacak?

2023 yılının sonunda futbolseverler, liglerin yanı sıra bir başka turnuvayı izleme fırsatı da bulacak. 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, izleyicilerle buluşacak.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası ne zaman, nerede oynanacak?

2023 Kulüpler Dünya Kupası 12 Aralık 2023'te saat 21.00'de oynanacak Al Ittihad - Auckland maçıyla başlayacak ve 22 Aralık 2023'e kadar 11 gün boyunca sürecek.

Turnuva, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde oynanacak. Organizasyondaki tek Avrupa kulübü, Manchester City olacak.

Haberin devamı aşağıda

2023 Kulüpler Dünya Kupası'nda hangi takımlar var?

Ev sahibi ülkenin lig şampiyonunun yanı sıra altı kıta konfederasyonunun da galipleri yarışmada mücadele edecek. Turnuvada yedi takım yer alacak ve bu takımlar ait oldukları Konfederasyon ile birlikte aşağıdaki tabloda sizin için listelendi.