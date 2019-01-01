FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2 yıl Katar'da

FIFA, 2019 ve 2020 yıllarında Kulüpler Dünya Kupası'nın Katar'da düzenleneceğini açıkladı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 yıl boyunca 'ın ev sahipliğinde yapılacak.

FIFA'dan yapılan açıklamada, Kulüpler Dünya Kupası organizasyonunun bu yıl ve 2020'de Katar'da düzenleneceği duyuruldu.

Açıklamada, 2 yıl boyunca gerçekleştirilecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın 2022 FIFA Dünya Kupası'na da ev sahipliği yapacak Katar için hazırlık niteliği taşıyacağı belirtildi.

Ev sahibi ülkeden bir takım ile FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonlarının yer aldığı FIFA Kulüpler Dünya Kupası, daha önce , , ve son olarak 'nde düzenlenmişti. İspanya ekibi , son 3 turnuvada şampiyonluğa ulaşmıştı.