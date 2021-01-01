FIFA, Galatasaray'a para ödeyecek

Sarı-kırmızılı kulüp, FIFA'ya yapılan başvurunun olumlu sonuçlandığını ve kurumun Galatasaray'a para ödeyeceğini açıkladı.

Galatasaray'ın, Kulüp Koruma Programı çerçevesinde FIFA'ya yaptığı başvuru kabul edildi.

Buna göre sarı-kırmızılı kulüp, Christian Luyindama'nın yaşadığı sakatlıktan ötürü FIFA'dan 736 bin 193 euro ödeme alacak.

Galatasaray'dan Luyindama açıklaması

Sarı-kırmızılılar, FIFA'nın Luyindama için para ödeyeceğini kulübün internet sitesinden şu açıklama ile duyurdu:

"Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde 18 Kasım 2019 tarihinde oynanan Gambiya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti mücadelesinde profesyonel futbolcumuz Christian Luyindama'nın yaşadığı sakatlığa binaen, kulübümüzün FIFA'ya yaptığı başvuru olumlu sonuçlanmıştır.

Buna göre FIFA'nın sigorta şirketi Questgates, Kulüp Koruma Programı çerçevesinde yaptığımız başvuruya istinaden kulübümüze 736 bin 193 euro ödeneceğini bildirmiştir."

Christian Luyindama hangi sakatlığı yaşadı?

2019 yılında oynanan Gambiya-Demokratik Kongo Cumhuriyeti mücadelesinde sakatlanan tecrübeli stoperin, sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edilmişti.

Luyindama bu sakatlığın ardından sezonu kapatmış ve Galatasaray, ligde şampiyonluk yarışında büyük yara almıştı.

Christian Luyindama kaç maçta forma giydi?

Demokratik Kongolu stoper, bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 23 kez yeşil zemine ayak bastı. Spor Toto Süper Lig'de 19 maça çıkan Luyindama, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde de 1 kez forma giydi.

Tecrübeli stoper, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 kez sarı-kırmızılı formayla mücadele etti.

Christian Luyindama, 2019 yaz transfer döneminde Belçika'nın Standart Liege kulübünden, 5 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu.