Avrupa Futbol Federasyonları Birliği Başkanı Aleksander Çeferin ve Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu Başkanı Victor Montagliani, FIFA'nın mali rezervlerinden 2 milyar doların üzerindeki bir tutarın üye federasyonlara dağıtılmasını talep ederek Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği Başkanı Gianni Infantino üzerinde geniş çaplı bir baskı oluşturdu.

"The Times" gazetesinin yayımladığı habere göre UEFA ve Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu, FIFA'nın Dünya Kupası'na ilişkin ticari haklarını satmadan üye federasyonları arasında 2 milyar doların üzerinde bir tutarı dağıtabileceğini düşünüyor.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği Başkanı Aleksander Çeferin ve Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu Başkanı Victor Montagliani, FIFA'ya üye 211 ulusal federasyonun her birine 10 milyon dolar ödenmesini, ayrıca altı bölgesel konfederasyonun her birine 36 milyon dolar, alt bölgesel federasyonlara da 3 milyon dolar ayrılmasını önerdi.

Yaptıkları hesaplamalara göre, bu ödemelerin ardından FIFA'nın elinde nakit rezerv olarak 2,6 milyar dolar kalmaya devam edecek.

Bu öneri ile mali değerlendirmenin, 15 Ekim'de yapılacak bir sonraki FIFA Konseyi toplantısında ele alınması planlanıyor.

Kıta konfederasyonlarının liderleri, Dünya Kupası ve diğer turnuvaların ticari haklarının yüzde 20'lik bir bölümünü satmayı amaçlayan önerilmiş bir mekanizma olan "FIFA Forward" projesini kurma planı konusunda FIFA Konseyi üyelerine danışmadığı için FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu eleştirdi.

Infantino daha önce, planını desteklemeleri koşuluyla üye federasyonlara ek finansman sağlama vaadinde bulunmuştu.