FIFA, Dünya şampiyonu Arjantin için soruşturma başlattı

FIFA, Arjantinlilerin 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'ya karşı davranışları yüzünden disiplin soruşturması başlattı.

FIFA, Arjantin'e soruşturma açtı

"Saldırgan davranış" iddiası var

Arjantin, Fransa'yı yenerek Dünya Kupası'nın sahibi olmuştu

NE OLDU? Arjantin'in Fransa'yı penaltılarda yenmesinin ardından kaleci Martinez, Kylian Mbappe ile alay etmişti. Ayrıca Emiliano Martinez, Dünya Kupası'nın en iyi kalecisi olarak aldığı ödülü tahrik amacı olarak kullanmıştı. FIFA konuyla ilgili soruşturma başlattı.

NE SÖYLENDİ? FIFA, "saldırgan davranış ve ve adil oyun ilkelerinin ihlalini" içeren disiplin suçlamaları nedeniyle Arjantin'e soruşturma başlattı.

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ARJANTİN İÇİN SIRADA NE VAR? Arjantin, soruşturma sürecinde suçlu bulunursa büyük olasılıkla ağır bir para cezasına çarptırılacak.