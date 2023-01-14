FIFA, Dünya şampiyonu Arjantin için soruşturma başlattı

İdil Erin Tetik
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Messi World Cup ArgentinaGetty
ArjantinDünya KupasıFransa

FIFA, Arjantinlilerin 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'ya karşı davranışları yüzünden disiplin soruşturması başlattı.

  • FIFA, Arjantin'e soruşturma açtı
  • "Saldırgan davranış" iddiası var
  • Arjantin, Fransa'yı yenerek Dünya Kupası'nın sahibi olmuştu

NE OLDU? Arjantin'in Fransa'yı penaltılarda yenmesinin ardından kaleci Martinez, Kylian Mbappe ile alay etmişti. Ayrıca Emiliano Martinez, Dünya Kupası'nın en iyi kalecisi olarak aldığı ödülü tahrik amacı olarak kullanmıştı. FIFA konuyla ilgili soruşturma başlattı.

NE SÖYLENDİ? FIFA, "saldırgan davranış ve ve adil oyun ilkelerinin ihlalini" içeren disiplin suçlamaları nedeniyle Arjantin'e soruşturma başlattı.

İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

EMILIANO MARTINEZ ARGENTINA WORLD CUP 18122022Getty Images

Lionel Messi Argentina World Cup 2022Getty

ARJANTİN İÇİN SIRADA NE VAR? Arjantin, soruşturma sürecinde suçlu bulunursa büyük olasılıkla ağır bir para cezasına çarptırılacak.

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