FIFA Dünya Kupası Finalleri Tarihinin En İyi 15 Golü

Ronaldinho'nun İngiltere'ye karşı attığı serbest vuruş (2002)

Herhangi bir İngiltere taraftarına sorarsanız, bunun bir şans eseri olduğunu söyleyecektir. Herhangi bir Brezilya taraftarına sorarsanız, Ronaldinho'nun bunu kasten yaptığını söyleyecektir. Ronaldinho'ya sorarsanız, bunun "kesinlikle" bir şut olduğunu söyleyecektir.

Belki de neslinin en iyi İngiltere takımıyla oynanan çeyrek final maçında, Selecao, Michael Owen'ın erken golüyle 1-0 geriye düştü, ancak Rivaldo skoru eşitledi ve ikinci yarıda, 50. dakikada Brezilya, yaklaşık 40 metre mesafeden bir serbest vuruş kazandı ve Ronaldinho topun başına geçti.

Çok az kişi onun şut atacağını tahmin ederdi, ancak o şut attığını ısrarla savunuyor ve kaleci David Seaman, top başının üzerinden uçup çapraz direğe çarptıktan sonra ağlara giderken tamamen hazırlıksız kaldı.

David Beckham, Teddy Sheringham ve Danny Mills - Ronaldinho'nun daha sonra faul yaptığı ve kırmızı kart gördüğü oyuncu - hepsi bunun bir "şans eseri" olduğunu iddia etti.

Ronaldinho ise şöyle diyor: "Topa vurduğumda gol atmak istedim, ama belki de topun tam olarak gittiği yere değil. Tamamen dürüst olmak gerekirse, ağın diğer tarafını hedeflemiştim."

"Gol gol" diyerek sözlerini tamamlayan Ronaldinho, bu golün Brezilya'nın zafere ulaşmasına yardımcı oldu; İngiltere ise 10 kişiyle oynadığı yarım saatten fazla süren maçın ardından ne olabileceğini merak etmeye devam etti.

James Rodriguez - Uruguay (2014)

Bir golün transferinizi sağlaması çok nadir bir durumdur, ancak bu muhteşem uzak mesafeli vole, Rodriguez'in Real Madrid'e transfer olmasında neredeyse kesin olarak rol oynadı.

Kolombiyalı yıldız, 2014 yılında uzak mesafeden attığı inanılmaz golle dünyayı hayrete düşürdü ve takımı turnuvanın sürpriz takımı oldu.

16 turunda Uruguay ile oynadıkları maçta, Rodriguez 2-0 galibiyette skoru açan golü attı ve bu gol, dünya çapında Sezonun Golü ödülü olan Puskas Ödülü'nü kazandı.

Oyun kurucu, kaleye 25 metre mesafede topu göğsüyle kontrol etti, bir dönüş yaptı ve kaleye gönderdiği şut, üst direğe çarparak gerçekten nefes kesici bir şekilde ağlara gitti.

Rodriguez, top kendisine geldiğinde kaleye sırtı dönüktü, ancak inanılmaz dönüşü ve vuruşu hem incelik hem de gücü bir araya getirdi ve dünya çapında bir yeteneğin ipuçlarını verdi. İkinci yarıda bir gol daha attı, ancak dünyayı James Rodriguez'e dikkat kesilmeye iten gol buydu.

Robin van Persie - İspanya (2014)

Futbol tarihinin en iyi kafa vuruşu mu?

Hollanda, 2014 Dünya Kupası'nın en inanılmaz maçlarından birinde İspanya'yı adeta ezip geçti. Louis van Gaal yönetimindeki Hollanda, Xabi Alonso'nun erken penaltısıyla geriye düşmesine rağmen, 5-1'lik bir galibiyetle sahayı kasıp kavurdu.

İlk yarının bitimine az bir süre kala, Daley Blind, Van Persie'nin önüne spekülatif bir uzun pas gönderdi ve forvet, ceza sahasının hemen içinden inanılmaz bir kuğu dalışıyla tüm vücudunu topa attı, muhteşem bir vuruş yaptı ve Dünya Kupası tarihinin en sansasyonel gollerinden birini üst köşeye gönderdi.

Hollanda, Total Football'un altın günlerini anımsatan heyecan verici bir performans sergilerken, Van Persie ikinci yarıda ikinci golünü attı ve bu kafa vuruşu Puskas Ödülü'nü kazandı. Başka bir aday yoktu.

Toni Kroos - İsveç (2018)

Almanya'nın 2018 Dünya Kupası bir felaketti. Grup aşamasında elenen Die Mannschaft, grup maçlarından sadece birini, İsveç'e karşı 2-1'lik galibiyetle kazandı. Açılış maçında Meksika'ya yenildikten sonra, Güney Kore ile oynayacakları son grup maçı öncesinde yarışta kalmak için galibiyete ihtiyaçları olduğunu biliyorlardı.

32. dakikada Ola Toivonen'in golüyle geriye düşen Almanya, Marco Reus'un golüyle skoru eşitledi; ancak maçın bitimine sekiz dakika kala Jerome Boateng kırmızı kart gördü.

Almanya, turnuvadan elenecek gibi görünüyordu, ancak uzatma dakikalarında sol kanattan bir serbest vuruş kazandı. Açı oldukça dardı, ancak bir mucize gerçekleşti: Kroos, Reus'tan topu kendisine paslamasını isteyerek açısını iyileştirdi ve bir şekilde Robin Olsen'in kalesinin üst köşesine golü attı.

Saat uzatma süresinin 5. dakikasına girmişti ve 10 kişi kalan Almanya, tur atlama şansı yakalamıştı. Güney Kore'ye yenilmeleri Kroos'un suçu değildi; bu inanılmaz bir vuruştu, tüm ulusa tur atlama umudu veren bir gol. Bu umut kısa sürede söndü, ancak ışık, ne kadar kısa sürse de parladı.

Manuel Negrete - Bulgaristan (1986)

Negrete, günümüz futbolseverlerine pek tanıdık bir isim olmayabilir, ancak 1986'da Bulgaristan'a karşı gerçekten muhteşem bir gol attı.

Kendi yarı sahasında topu alan Negrete, sol kanada güzel bir pas attı ve koşmaya başladı. Ceza sahasının kenarına kadar ilerledi ve savunma oyuncusu topu Bulgaristan kalesine doğru uzaklaştırdı.

Orada, zıplayan topu akıllıca kontrol ettikten sonra Javier Aguirre ile muhteşem bir pas alışverişi yaptı ve havadan gelen pası aldıktan sonra, ceza sahası kenarından makas vuruşuyla topu köşeye gönderdi.

Negrete topa vurduğunda top yerden neredeyse 1,5 metre yükseklikteydi ve sol ayağıyla mükemmel bir vuruş yaparak Meksika'yı 2-0 galibiyete taşıdı. Dünya Kupası'nda nadiren bu kadar şık goller görülmüştür.

Cristiano Ronaldo - İspanya (2018)

Ronaldo'nun serbest vuruşlardaki performansı belki de olması gerektiği kadar iyi değil. Portekizli süperstar her yıl sayısız serbest vuruş kullanıyor ve bunları ya barajın üzerine ya da üst direğin üstüne gönderiyor. Ancak 2018'de İspanya karşısında hiçbir hataya yer yoktu.

Zaten iki gol atmış olan Ronaldo, 88. dakikada, İspanya'nın 3-2 önde olduğu muhteşem bir grup maçı sırasında, kaleye 25 metre mesafeden bir duran topun başına geçti.

7 numaralı oyuncu topun başına geçti ve David de Gea'yı yerinde çakılı bırakarak, üst köşeye doğru keskin ve kavisli bir vuruş yaptı.

Bu gol, Manchester United formasıyla Portsmouth'a karşı attığı olağanüstü serbest vuruşu akla getirdi, ancak bu, en büyük sahnede gerçekleşti ve Dünya Kupası tarihinin en iyi bireysel performanslarından birine taç koydu.

En iyi formunda olduğunda, onu durdurmak imkansızdır.

Bobby Charlton - Meksika (1966)

Dünya Kupası tarihinin ilk muhteşem gollerinden biri.

Charlton, Three Lions'ın kendi evinde kazandığı ilk ve şu ana kadar tek Dünya Kupası zaferinde İngiltere'nin orta saha ekseniydi. Grup aşamasında İngiltere, Meksika ile zorlu bir karşılaşmaya çıktı ve 2-0 kazandı; Charlton, takımını moral verici bir zafere taşıdı.

Martin Peters kendi yarı sahasında topu kazandı ve Roger Hunt'a pas verdi; Hunt da kendi yarı sahasının hemen içinde Charlton'a pas attı ve Charlton koşuya başladı. Ardından, Steven Gerrard'ı andıran bir zikzak koşu izledi; ileriye doğru güçlenerek koştu ve sonunda, kaleden 25 metre uzaklıkta, şutunu çekti.

Top, üst köşeye gitti ve Wembley'i ayağa kaldıran bu muhteşem vuruşla Charlton, o dönem belki de dünyanın en iyi orta saha oyuncusu olarak gösterildi. Turnuva sonunda kupayı kaldıracaktı; bunu hak etmişti.

Michael Owen - Arjantin (1998)

Bir muhteşem İngiltere golünden diğerine. 1998'de Owen henüz 18 yaşındaydı ve Three Lions'ın ezeli rakibi karşısında dünya sahnesine tam anlamıyla çıktı. Elbette, her Three Lions taraftarının çok iyi bildiği gibi, David Beckham'ın kırmızı kart görmesi ve ardından gelen penaltı acısı nedeniyle Three Lions maçı kaybetti.

Ancak o muhteşem an için, İngiltere'nin 32 yıldır ilk kez ülkeyi zafere taşıyacak, dünyanın en iyi oyuncusuna sahip olduğu izlenimi uyandı.

Beckham kendi yarı sahasından topu ileriye doğru oynadı, Owen orta dairede topu ayağının dışıyla kontrol etti, rakibini kolaylıkla geçti, omzunu indirerek bir rakibi daha geçip, müthiş bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Kaleci Carlos Roa'nın hiçbir şansı yoktu.

Bu gol İngiltere'ye 2-1'lik üstünlük sağladı ve Owen'ı dünyanın en iyi genç oyuncusu olarak öne çıkardı. Owen, olağanüstü bir sezonun ardından Ballon d'Or ödülünü kazandı ve bu ödülü kazanan en genç oyuncu olarak tarihe geçti. Bu maçtaki muhteşem bireysel performansı, şüphesiz belirleyici faktör oldu.

Dennis Bergkamp - Arjantin (1998)

"Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! DENNIS BERGKAMP!" Belki de Dünya Kupası tarihindeki en ikonik yorumdu ve bu, Bergkamp'ın nefes kesen çeyrek final maçında Arjantin'e karşı 90. dakikada galibiyet golünü atmasıyla fazlasıyla hak edilmişti.

Frank de Boer, arka hattan umut dolu bir uzun pas attı ve Bergkamp, topu kadifemsi bir dokunuşla kontrol etmekle kalmadı, ardından rakibini çalımladı ve ayağının dışıyla uzak köşeye güçlü bir şut gönderdi.

Gerçekten parlak, teknik bir oyuncudan gelen gerçekten parlak, teknik bir gol, Hollandalı yorumcuyu hayrete düşürdü; az önce gördüğü olağanüstü beceriye inanamayan yorumcu, sesini kısana kadar bağırdı.

Forvet, üç dokunuşla Hollanda'yı bir üst tura taşıdı ve adını Dünya Kupası tarihine yazdırdı.

Joe Cole - İsveç (2006)

İngiltere'nin Dünya Kupası'ndaki en güzel golü mü?

2006 yılında, Üç Aslanlar için Altın Nesil'i büyük bir uluslararası kupa ile taçlandırmak için bir şans daha vardı. Bu hedeflerine ulaşamadılar ama grup aşamasında Cole'un sergilediği sihirli hareket, her şeyin mümkün olduğunu gösterdi.

Bir orta uzaklaştırıldıktan sonra, top 35 metre uzaklıktaki zikzaklar çizen kanat oyuncusunun önüne düştü. Top zıplarken, Cole onu göğsüyle kontrol etti ve ardından Üç Aslanlar'ı öne geçiren, neredeyse bir posta pulu büyüklüğündeki üst köşeye giden muhteşem bir vole vuruşu yaptı.

Maç 2-2 berabere bitti ve bu sonuç İngiltere'nin grubu lider bitirmesine yetti. Cole ise birdenbire uluslararası sahnede izlenmesi gereken bir oyuncu olarak görülmeye başladı.

Bu, Almanya'daki hayal kırıklığı yaratan turnuvayı aydınlatan nadir bir parlaklık anı oldu.

Saeed Al Owairan - Belçika (1994)

Al Owairan'ın 1994 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan formasıyla Belçika'ya attığı bu gol, bu listede hemen ardından gelecek başka bir golün kopyası olarak görülebilir, ancak kendi başına bir başlık hak ediyor.

Kendi yarı sahasında topu alan Al Owairan, rakip ceza sahasına doğru inanılmaz bir koşuyla en az dört oyuncuyu geçtikten sonra muhteşem bir vuruşla takımına grup aşamasında 1-0'lık galibiyet kazandırdı.

Suudi Arabistan'ın eleme turlarına yükselmesiyle bu gol, o dönemde büyük bir sürpriz olarak kabul edildi. Al Owairan, turnuva tarihinin en iyi solo gollerinden birini atmayı başardığı için hâlâ Dünya Kupası'nın ikonlarından biri olarak görülüyor ve haklı olarak da öyle.

Ancak bu, en iyisi sayılmaz...

Esteban Cambiasso - Sırbistan ve Karadağ (2006)

Tiki-taka futbolu genellikle Pep Guardiola'nın, İspanya'nın ve Barcelona gibi kulüplerin alanı olarak görülür. Ancak 2006 yılında, tiki-taka futbolunun belki de en saf hali Arjantin tarafından sergilendi; Esteban Cambiasso, Dünya Kupası tarihinin en muhteşem gollerinden birini attı.

Maxi Rodriguez kendi yarı sahasında topu geri kazandı ve Albiceleste'nin yaklaşık bir dakika boyunca topu elinde tutmasını sağlayacak bir pas hareketi başlattı. Takım, Sırbistan ve Karadağ'ın savunmasını açmak için topu yanlara, geriye ve ileriye doğru hareket ettirdi.

Hareket bir süre devam ettikten sonra Javier Saviola ve Juan Roman Riquelme birbiri ardına paslaştı ve Riquelme, Cambiasso'yu buldu, o da Hernan Crespo'ya pas verdi. Forvetin şık topuk vuruşunu orta saha oyuncusu yakaladı ve topu üst köşeye gönderdi.

Crespo'nun yorumu ne miydi? "En güzel gol".

24 pasın ardından Arjantin, Dünya Kupası tarihinin belki de en güzel takım golünü attı ve maçı 6-0 kazandı; bir an için kupayı kazanacak favori gibi göründüler.

Carlos Alberto - İtalya (1970)

Belki de tüm zamanların en klasik Dünya Kupası golü olan Carlos Alberto'nun inanılmaz bir hareketin sonunda tek vuruşla attığı gol. Bu, renkli olarak yayınlanan ilk turnuvaydı ve Brezilya'nın ne kadar muhteşem olduğunu gösterdi; parlak sarı ve mavi formaları, bütün bir nesil taraftarın hayal gücünü ele geçirdi.

Finalde, Pele, Gerson ve Jairzinho'nun golleriyle İtalya'yı 4-1 yenerek zaferle taçlandırdılar.

Ancak turnuva tarihinin en iyi ataklarından birini tamamlayarak tarihe geçen isim Alberto oldu.

Dokuz paslık hücum, Selecao’nun kendi yarı sahasında başladı; düzgün bir üçgen paslaşmanın ardından İtalya’nın savunma düzenini bozdu. Ardından Jairzinho sol kanattan içeriye doğru kaydı. Pele’yi buldu; Brezilya’nın forveti Tostao ise sağ bekten gelen Alberto’nun koşusunu fark etmişti. Tostao parmağıyla işaret etti ve Pele onu buldu.

Alberto, ilk vuruşunda topu alt köşeye gönderdi. Bu muhteşem gol, Brezilya'nın rakipsiz bir şekilde dünyanın en iyi takımı olduğunu tüm dünyaya gösteren bir hareketin ardından geldi.

Benjamin Pavard - Arjantin (2018)

Tarihin en estetik gollerinden biri olan bu golde Pavard, Fransa ve Arjantin'in Les Bleus'un 4-3 kazandığı klasik bir eleme maçında sansasyonel bir şekilde fileleri havalandırdı.

Pavard, Fransa'nın maçtaki ikinci golünü attı; ceza sahası kenarından attığı bu muhteşem vuruş, fizik kurallarını hiçe sayıyor gibiydi.

Lucas Digne'nin ortası Arjantin savunması tarafından etkisiz bir şekilde uzaklaştırıldıktan sonra, sağ bek pozisyonundaki Pavard topa geldi ve topu delip geçmek yerine üzerinden keser gibi vurdu ve topu üst köşeye güzel bir şekilde gönderdi.

Muhteşem bir gol ve Fransa'nın sahadaki yetenekleri sayesinde her yerden gol atabileceğini gösteren bir gol. Sadece bu gol için bile galip gelmeyi hak ettiler.

Diego Maradona - İngiltere (1986)

Başka ne olabilirdi ki?

Maradona'nın İngiltere'ye karşı sergilediği muhteşem bireysel hücum ve bitiriş, her zaman "Tanrı'nın Eli" golünün gölgesinde kalmıştır ve bunun nedeni elbette anlaşılabilir; ancak bu, muhteşem bir bireysel golün kalitesini hiçbir şekilde azaltmaz. Zira Maradona, Peter Shilton'un altından topu ağlara göndermeden önce dört oyuncuyu geçerek 11 saniye içinde 11 dokunuş gerçekleştirmişti. Bu gol "Yüzyılın Golü" olarak adlandırıldı ve GOAL da buna katılmaktan başka bir seçeneği yok.

O gün mağlup olan Three Lions takımında yer alan Gary Lineker, bu golü "şimdiye kadar atılmış en muhteşem gol" olarak nitelendirdi.

O şöyle dedi: "O kadar kötü bir saha koşullarında, onun yaptığını yapmak gerçekten olağanüstüydü.

Kariyerim boyunca, o gol için gerçekten ellerimi birleştirip alkışlamam gerektiğini hissettiğim tek an oydu. Bir yanım da çok üzgündü. Kesinlikle bir futbol sahasında gördüğüm en iyi şeydi. Bu, şimdiye kadar atılmış en iyi gol."