FIFA, Dünya Kupası finalinde yaşanan talihsiz olayların ardından Arjantin’e karşı işlem başlatıyor

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Disiplin Komisyonu, İspanya ile oynanan Dünya Kupası finali sonrasında Arjantin milli takımında yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlattı; herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağına karar vermeden önce hakem raporlarını ve maçın video kayıtlarını inceleyecek.

FIFA, final maçının ardından Arjantin milli takımından bazı oyuncuların karıştığı olayları soruşturacak. “Sky Sports” kanalının haberine göre, FIFA, yaptırım kararı vermeden önce hakem raporlarını ve maçın video görüntülerini inceleyecek.

İncelenecek en önemli olaylardan biri, şampiyonluk kutlamaları sırasında İspanya milli takım oyuncularıyla çatışmaya giren Leandro Paredes’in maçın bitiş düdüğünden sonra sergilediği şiddet içeren davranış nedeniyle kırmızı kart görmesi olacak.

Ayrıca, kutlamalar sırasında Rodri’ye yumruk atan Nahuel Molina’nın davranışları da soruşturulacak. Bunun yanı sıra, olaylar sırasında Dani Olmo’yu iten yardımcı antrenör Roberto Ayala’nın da olaya karıştığı şüphesi var.

FIFA, kupa teslim töreni sırasında Arjantin milli takım heyetinin davranışını da değerlendirecek. Tören sırasında İspanya milli takımı Dünya Kupası'nı kaldırırken bazı oyuncuların sırtlarını dönmesi, geniş çapta tartışmalara yol açmıştı.

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) şu ana kadar olası cezalar hakkında herhangi bir açıklama yapmadı; resmi kararını vermeden önce disiplin işlemlerinin tamamlanmasını bekleyecek. Bu karar, her halükarda birkaç hafta geçmeden açıklanmayacak.