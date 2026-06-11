FIFA devreye girerek, Dünya Kupası başlamadan hemen önce ülkeye aniden katı bir yasak getirdi

FIFA, Dünya Kupası'nın başlamasına ramak kala sert bir tavır sergiledi. Haiti'nin forması kurallara uymadığı gerekçesiyle, ülke aniden yeni bir tasarım hazırlamak zorunda kaldı.

Haiti'nin orijinal Dünya Kupası forması, ülkenin bağımsızlığını garantileyen 1803 Vertières Savaşı'nın detaylarını içeriyordu. Ancak bu resimde Polonya bayrağı da yer alıyordu.

Haiti, bunu iki asırdan fazla süren dostluğun bir sembolü olarak tanımladı, çünkü Polonyalı askerler bağımsızlık mücadelesinde büyük rol oynamıştı. FIFA'ya göre, Dünya Kupası sırasında formaların üzerinde Polonya bayrağı gösterilemez.

Bu nedenle forma, FIFA kurallarına uygun bir tasarıma göre değiştirildi. Haiti, iki hazırlık maçında, artık reddedilen bu forma ile oynamıştı. Forma üreticisine göre, bunun siyasi bir mesajla ilgisi yoktu.

Haiti, 50 yılı aşkın bir süre sonra ilk kez Dünya Kupası'nda yer alıyor. Almere City'de forma giyen Ruben Providence ile kadroda tanınmış bir isim de bulunuyor, ancak Wilson Isidor (Sunderland) en çok dikkat çeken isim gibi görünüyor.

Haiti, İskoçya, Brezilya ve Fas'ın da yer aldığı C Grubu'nda mücadele edecek. 13 Haziran Cumartesi gecesi ile 14 Haziran Pazar gecesi arasında, İskoçya ile oynanacak ilk grup maçı programda yer alıyor.