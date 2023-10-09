FIFA’dan Suudi Arabistan’a Dünya Kupası müjdesi

2032 Dünya Kupası’na ev sahipliği için geri sayım süreci devam ederken, FIFA’dan Suudi Arabistan için dev bir esneklik geldi.

Katar’ın 2022 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmasının ardından 2032 Dünya Kupası’nı düzenleyebilmek adına büyük bir atağa kalkan ve çok sayıda dünyaca ünlü futbolcuyu futbol ekosistemine dahil eden Suudi Arabistan’a FIFA’dan müjdeli bir haber geldi. FIFA’dan yapılan açıklamada 2034 Dünya Kupası’na ev sahipliği için teklif verme kurallarının değiştirildiğini belirtildi.

İngiliz basınından The Guardian’da yer alan habere göre FIFA, 2034 Dünya Kupası için teklif verme kurallarını stadyumlar konusunda gevşetti. Başlangıçta, 2030 ve 2034 Dünya Kupaları için ihale protokolü, teklifte bulunan ülkelerin en az 14 stadyum önerisi sunmasını ve bunlardan yedisinin bugün itibarıyla mevcut olmasını gerektiriyordu.

Ancak 2034 kurallarına göre bu eşik sadece dört mevcut stadyuma indirildi ve bu stadyumlara şu anda inşa edilmekte olanlar da dahil edilebilecek.

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Avustralya da aday olabilir

Yapılan bu değişikliği değerlendiren bir FIFA sözcüsü, “2034 turnuvası için dört mevcut stadyum gerekliliği, turnuvaya kadar olan sürenin önemli daha uzun olmasını hesaba katıyor ve altyapının daha eski olmasına karşı koruma sağlayarak mümkün olan en iyi kaliteye sahip olunmasına olanak tanıyor” dedi.

FIFA'nın 2030 Dünya Kupası'nı Güney Amerika, Güneybatı Avrupa ve Kuzey Afrika'nın ortak çabasıyla düzenlemeye karar vermesinin ardından sadece Asya ve Okyanusya'dan teklif sahiplerine açık olan 2034 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için Suudi Arabistan şimdiden en büyük favori. Suudi teklifinin arkasında Asya ve Afrika desteği olmasına rağmen Avustralya da 2034'te ev sahipliği yapmakla ilgileniyor.